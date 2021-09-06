柯文哲喊「選上高雄就不選總統」　祕密便當會對話曝光

▲柯文哲轉戰高雄市長並非空穴來風，他在一場密會中親口證實，並揚言選上就不選總統。



圖文／鏡週刊

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲近日悄悄啟動選戰布局，其中，柯是否轉戰高雄市長成為近期政壇焦點，儘管民眾黨稱「子虛無有」，但本刊調查，傳聞並非空穴來風，柯甚至私下在一場秘密便當會已親口證實。

本刊掌握，8月27日晚間，柯在黨部辦了一場祕密便當會，與會者有黨祕書長謝立功、副祕書長陳建璋、祕書處主任謝泊泓、機要主任陳鶴齡、媒體總監黃文財、公關長吳怡萱、文宣部正副主任柯昱安及蔡峻維、發言人楊寶楨，還有名嘴黃暐瀚、邱明玉、羅友志。據轉述，柯先點名在場的多名年輕幕僚，要他們明年底議員選舉勇敢出來戰，接著便大談選舉盤算。

據轉述，柯席間證實「選高雄在我考慮之中」，並稱：「要選的話選前四個月前就辭職下去選。」還說：「我如果選上高雄一定不選總統！」對此名嘴紛紛反問：「北市議員會全滅，有想過嗎？」「話題都在你身上，北市不用選了！」柯卻淡定回應：「我這是搶回話語權」，是否不利議員選舉？他稱要再討論「不能全靠我一人！」至於原被點名出征台中市長的蔡炳坤，柯也拋出新布局問：「如果他選南投如何？」

本刊調查，柯出征高雄，黨內贊成者認為，明年底選情南部沒太大變數，若選高雄能創造話題、帶動選情，能贏最好，若小輸也有利總統布局；但一名與會人士研判，柯「練痟話」（胡說八道）成分居多，並指若辭台北市長，除被貼上落跑市長標籤，綠營執政的行政院將指派代理市長，「這樣台北市怎麼選？太鬧了！」



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