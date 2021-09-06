期貨大屠殺後慘賠2億3千萬　怒告期貨公司扮禿鷹遭檢方不起訴確定

▲男子買賣期貨慘賠2億3千萬，怒告期貨公司獲不起訴確定。此為示意圖。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在3年半前的0206期貨大屠殺事件，因美股大跌，台灣期貨商強制平倉，自行以市價沖銷保證金不足客戶的全部單子。台北市朱姓男子以自己與2名子女名義開戶，當天慘賠近2億3千萬元。朱男認為期貨公司與期貨禿鷹集團勾結，提出告訴，但北檢調查後不起訴，朱男向高檢署提起再議，高檢署駁回再議。

根據維基百科資料，0206期貨大屠殺事件是指「2018年2月6日，台灣期貨市場8點45分台指期以10,643點開出，下跌284點約2.6%，5分鐘後，08點50分，有6檔價外買、賣權「1秒鐘」拉到漲停 (包括2月9500賣權將近漲停)，08點51分，有5檔價外買、賣權拉到漲停。卻因市場價格異常，造成選擇權保證金的風險指標嚴重偏誤（因為代入了異常的價格來計算），自此，期貨商開始瘋狂強制平倉，選擇權市場陷入一片屠殺，數十檔價外買權（應該下跌的）紛紛漲停。」

由於當天異常交易情況，許多期貨商自行以市價沖銷保證金不足客戶的全部單子，造成散戶損失超過40億元。後來金管會對當天不少家期貨商重罰，另外期貨交易所時任董事長的劉連煜借調期滿回政治大學教書，時任總經理邱文昌退休，也被外界解讀為此次事件下台。

家住台北市的朱姓男子，以自己與2名子女的名義，在凱基期貨公司內開戶，並由自己操作。但沒想到這次事件中，他也被強制平倉，結果損失高達2億2990萬餘元。朱男不滿，認為時任凱基期貨公司負責人糜以雍，與禿鷹集團勾結，利用美股暴跌的時間差，操作買賣，造成台灣期貨市場出現同一分、同一秒的買賣權漲停、跌停的矛盾現象；之後又沒通知自己要強制平倉，造成自己鉅額損失。朱男因此提出《刑法》背信罪及違反《期貨交易法》的告訴。

台北地檢署收案後進行調查，認為期貨商與男子間均簽訂有期貨交易契約，期貨商乃是作出和於契約的行為，並無刑事不法，因此作出不起訴處分。朱男不滿，對高檢署提出再議，但高檢署也認為調查合理，駁回男子的再議確定。