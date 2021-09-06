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新竹國中妹離奇失蹤5天　國小女童一句話揭恐怖虐殺案

【禽獸四男殺少女】國中女離奇失蹤5天　國小女童一句話揭露恐怖虐殺事件

▲綽號「冥王」的主謀林男（中）個性凶狠，脖子上還刺有「鬼」字。

圖文／鏡週刊

6年前，新竹縣一名14歲的國中少女在網咖與2名國小女童發生口角，女童不滿，找來前科累累的林姓男子等5名男女將少女押走、痛毆、性侵致死，林男等人還用砂石毀容、汽油焚屍。少女失蹤以後，學校報警，但遍尋不著，她的父親及兄弟曾夢到少女，請他們幫忙報仇。後來，因共犯女童向朋友炫耀參與殺人案，警方獲報後循線逮人，終於成功替死者申冤。

回顧這起慘絕人寰的命案，承辦警官記憶猶新，他感嘆地說：「追根究柢，這是一樁由好幾個問題家庭和社會邊緣人，集結而成的悲劇！」

承辦警官表示，被害人C姓少女是新竹縣某國中資源班的學生，生長在弱勢家庭的她有輕度智能障礙，由於她有社交障礙，在學校經常被霸凌，個性文靜、善良的她，唯一的嗜好就是到網咖上網，和老師、朋友聊天，排解寂寞。

當天案發，C女前往常去的網咖上網，巧遇H姓和T姓女童，三人因細故起口角，C女隨口罵了二人的成年朋友黃女，引發H女不滿，打電話向黃女打小報告。黃女氣憤不已，將此事告知林姓男友，林男找來陳男、古男、何男三名友人，並與2名女童一起前往報復C女。

▼黃女（圖）見C女慘遭痛毆、性侵竟不阻止，遭警方逮捕時還嘻皮笑臉。

黃女（圖）見C女慘遭痛毆、性侵竟不阻止，遭警方逮捕時還嘻皮笑臉。（東森新聞提供）

一行人抵達網咖後，林男、黃女等人隨即對C女呼巴掌，C女因氣憤罵了一句三字經，引起林男等人不滿，騎機車將C女強押至附近國小旁的步道，並持竹棍、安全帽痛毆她，還要求H、T女徒手毆打C女，由於動作太大引起路人側目，出言制止。

▼死者C女生前朋友不多，唯一的嗜好是用臉書聊天，排解寂寞。

　▼

林男等人還不罷休，再把C女強押至竹林大橋橋墩下，對她又是一陣拳打腳踢。獸性大發的林、陳、古、何四名男子，不但不顧被害人已經受重傷，還壓住她的雙手雙腳進行性侵，凶殘手段令人髮指。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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