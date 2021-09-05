3歲萌妹天生被裝「小肚子」　勇敢抗病魔！背後故事讓人心疼

▲蘿芮罹患「先天性臍膨出」，腹部肌肉不能正常閉合，但她勇敢對抗病魔。（圖／翻攝臉書／Kelly N Sean Phizacklea，下同）

圖文／鏡週刊

一名英國劍橋3歲女孩蘿芮（Laurel Phizacklea），在出生3個月時就被診斷出「先天性臍膨出」，腹部肌肉不能正常閉合，導致腸胃、肝臟還有腸子等器官通通露在體外，僅有一層薄薄的臍囊袋包覆，必須倚靠繃帶來平衡、固定，不過她卻相當樂觀、活潑，時常帶著「小肚子」到處玩。

根據《太陽報》報導，當蘿芮母親凱莉（Kelly）懷孕時，每2週便會進行一次產檢，但懷孕第12週時，醫生便發現蘿芮患有「先天性臍膨出」，並告知凱莉「孩子就算生出來，也無法活下去」，建議她拿掉孩子，連親友也勸她「沒關係，再生一個就好了」，不過凱莉與丈夫肖恩（Sean）不想放棄，堅持想把孩子生下來，而蘿芮則於2018年6月誕生。

蘿芮一出生就戴上呼吸器，並在新生兒重症監護室住13週，由於她的臟器都不在體內，醫生便用繃帶將這些器官包住、固定這顆「小肚子」，以免體內臟器不小心被扯到、掉出來。不過，醫生表示，通常患有這種疾病的嬰兒在出生後，就會接受手術將器官移回體內，但因為蘿芮的食道太大，醫生評估後，認為她需要等到3歲才能動手術。

隨著蘿芮年紀增長，她的「小肚子」漸漸被長出來的一層皮膚包覆，她總算能像其他孩子一樣進食、活動跟上廁所，活潑可愛的她也沒有受到「小肚子」影響，反而很喜歡它，也常摸摸「小肚子」，笑咪咪的說「我的小肚肚」。

近日，滿3歲的蘿芮在醫生的安排下，接受手術把器官移入體內，並重新學習如何呼吸，雖然凱莉相當擔心「但是蘿芮已經經歷那麼多事情，她相當樂觀，我相信她絕對不會有問題的，我們知道她是一名勇士，以她為榮。」

由於蘿芮的病況嚴重，凱莉表示「她所有的器官都在錯誤的位置，所以醫生不得不把所有臟器取出，再慢慢放回原位」，而經過多次手術後，蘿芮原本應該住院6到8週，但她在1週後就回家了。如今，蘿芮不僅快速康復，還蹦蹦跳跳，時常開心的炫耀新肚肚，並迎接她的新生活。



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