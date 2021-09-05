陸企響應習近平「共同富裕」　騰訊捐5百億、阿里捐1千億！

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席、中共總書記習近平提出「共同富裕」政策不久，騰訊、阿里巴巴相繼宣布捐贈500億元（約2135億元新台幣）、1000億元響應（約4270億元新台幣）。同時，阿里巴巴更宣布成立「助力共同富裕工作小组」，由集團首席執行官張勇掛帥，親自擔任組長。

「共同富裕」政策提出不久，騰訊就領先各大企業響應，於8月18日宣布投入500億元人民幣啟動「共同富裕專項計畫」，並將深入結合自身的數字和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。

▼阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／路透社）



阿里巴巴也在9月2日宣布正式啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元助力共同富裕。同時，阿里巴巴也成立了專門的常設機構「阿里巴巴助力共同富裕工作小组」，由集團首席執行官張勇親自掛帥，親自擔任組長。

此外，根據《彭博社》報導，截至8月31日，至少有73家公司，包含平安保險、美團，以及中國銀行，在向香港、上海及深圳証券交易所提交的報告中都提到了「共同富裕」。

美團在報告中稱將促進全社會共同富裕。美團創始人王興更在周一的財報電話會議上強調，美團的名字字面意思是「一起更好」，也就是說「共同富裕」本身就植根於美團的基因之中。

對於習近平所提出的「共同富裕」政策，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀26日曾解釋，「共同富裕」要靠共同奮鬥，這是根本途徑，「要鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞『殺富濟貧』。」

韓文秀還說，「第三次分配」是在自願基礎上的，不是強制的，國家稅收政策要給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式，起到改善分配結構的補充作用。