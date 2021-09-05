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電動機車連充12小時變火燒厝　4大NG恐讓鋰電池爆炸

▲電動機車連充12小時　鋰電池過充爆裂變火燒厝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市一處民宅，因電動車連充太久引發火災。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市日前發生透天住宅車庫的電動機車自燃起火，所幸屋主安裝了駐警器及時提醒，才未釀成更大災害，事後消防人員調查，才發現是電動機車因長時間充電時間、將近12小時，導致鋰電池過充爆裂，也提醒民眾，若電動車電池使用非經檢驗合格鋰電池，或有故障情形，都可能因過充造成鋰電池爆裂，引發火災。

▲電動機車連充12小時　鋰電池過充爆裂變火燒厝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲電動車因充電太久，造成鋰電池爆裂，引發火災。

新竹市消防局也藉這起電動機車案例宣導提醒：

1、火災發生時若逃生路線已產生過多濃煙（如視線不清、吸入濃煙相當不舒服時），應選擇關上房門就地避難，並以電話告知消防人員待救位置，不可強行往外逃生，避免吸入濃煙造成昏迷等危險。

2、初期滅火時要注意自身安全，若發現火勢擴大無法靠近滅火或滅火失敗時，就不可強行滅火，應立即往安全退路方向避難或逃生，並關上起火居室的房門以防止火勢及濃煙擴散。

3、2014年7月1日起經濟部標準檢驗局已將電動機車二次鋰電池/鋰電池組列為實施檢驗項目，市民應選購信譽良好之廠牌及經檢驗合格之電動機車，更換電池時亦應循合格經銷商通路購買，切勿自行串接、改裝，確保使用安全。

4、電動機車應避免整晚充電，防止過充情形產生。未經檢驗合格之產品及電池管理系統故障時，就容易發生過充造成鋰電池爆裂引發火災。

5、應詳閱電動機車使用說明書，依說明書指示方式充電，避免造成電池過充，另外充電時應直接接於插座充電，避免拉接過多延長線或由樓上串接至樓下充電，防止過負載引發火災。

6、鋰電池應避免撞擊、摔落或擠壓，一旦充電或騎乘使用時發現有異味、異常（外殼膨脹）或故障時就需立即停止使用，並請廠商檢修更換。

消防局呼籲，電動機車、電能設備及電動工具是未來能源趨勢，民眾身邊將會慢慢充斥更多的電池供電設備，在享受電能機具提供方便之餘，亦要養成良好使用習慣，才可確保自身生命財產安全。

▲電動機車連充12小時　鋰電池過充爆裂變火燒厝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼消防局提醒，使用充電設備時，應依說明書指示避免過充，並避免使用延長線或由樓上串接至樓下充電，防止過負載引發火災。

▲電動機車連充12小時　鋰電池過充爆裂變火燒厝。（圖／記者陳凱力翻攝）

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