　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院　為第一線醫護人員提供直接保護

▲可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院，設置在急診室戶外停車場，提供急診因應緊急防疫之需，區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院，設置在急診室戶外停車場，提供急診因應緊急防疫之需，區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院，設置在急診室戶外停車場，提供急診因應緊急防疫之需，將確診或疑似COVID-19病患分流，協助醫院為該類病患提供緊急處置空間，以減少醫護人員與病患直接接觸的機會，為成大醫院第一線醫護人員提供直接保護，並維持急診之正常運作。

▲可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院，設置在急診室戶外停車場，提供急診因應緊急防疫之需，區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此一「負壓專責照護區」由可成科技公司獨家捐贈，九典聯合建築師事務所提供設計及專案管理協助。可成科技表示，5月中疫情突然擴大，造成全國醫療量能與資源的嚴重負擔，可成科技身為台南在地企業，長期致力於社會公益，於新冠疫情尚未遏止期間，全力相挺響應成大醫院號召，捐贈戶外負壓專責照護區及相關附屬醫用設備予成大醫院，並捐款相挺鄰近的台南市立安南醫院及提供醫院補充相關防疫物資等，守護醫護人員健康，使第一線醫護人員能安心投入救護工作、治療病患。

除了對於醫療照護的支持外，可成科技對社福團體的關懷也不落人後，近期受疫情影響，民眾減少外出與消費使善款和發票捐贈銳減，經費短缺連帶衝擊社福團體，可成科技捐款援助創世基金會與罕見疾病基金會等社福團體，助一臂之力與社福團體一同渡過疫情難關。可成科技同感疫情下醫療人員的辛勤並感謝醫護人員之付出，希望能成為醫護人員堅強的後盾並與醫護人員共同抗疫，將持續以實際行動支持防疫與醫護，期待與社會一同度過難關。

▲可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院，設置在急診室戶外停車場，提供急診因應緊急防疫之需，區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大醫院沈孟儒院長指出，對於COVID-19的疫情控制，要等到全民接種疫苗覆蓋率達到一定比率，才能發揮防疫的較佳效果，目前推估要到年底才可能達標；在此之前，為持續因應COVID-19疫情的變化，做好醫療及防護，落實「專責醫療」成為醫院的重點。成大醫院謝謝可成科技公司的捐贈，一起為醫療防疫努力。

這個照護區的設置，同時也展現了沈孟儒院長認為醫療人員面對疫情時應有的4個「無ㄐㄩˋ」的態度與理念：無懼、無拒、無距、無具。透過負壓病房、醫護防護達成「無懼」病毒與「無拒」病人；讓醫病、探視能夠「無距」互動；並以透過防疫物聯網傳遞資訊的無線醫療載具，減少病人身上配線監測儀器的使用，朝「無具」的方向邁進。因此，全面性規劃的「負壓專責照護區」的啟用，提供急診醫護同仁能夠面對COVID-19 等新興傳染病的挑戰。照護區中具有完整的負壓照護空間設置，可收治疑似或確診的病人而不影響急診的正常運作；獨立的動線也可以避免不必要的人員交會，減少院內感染的風險；區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。

「負壓專責照護區」將整合進智慧醫療的IoT相關系統，布建生理監視系統，結合智慧手錶、攜帶式血氧機連續性監測病患心率、體溫及血氧變化，即時傳輸資料至成醫雲端系統，並匯入臨床儀表中央顯示面板，隨時掌握病患病況；同時運用危害指標評估邏輯程式，輔助評估病況之改變，可針對高風險病患立即警示，並推播醫療團隊及時給予醫療介入，把握黃金救援期。

▲可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院，設置在急診室戶外停車場，提供急診因應緊急防疫之需，區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

照護區並運用螢幕視訊平台，建構醫護、病患與家屬三方溝通管道，創造無牆化醫療照護，提供家屬實際了解隔離病患病況的管道，達到病患溫馨家屬安心的就醫環境。負壓專責照護區的設計，源自2020年3-4月間COVID-19疫情持續蔓延發展後，由成功大學包含成大醫院、成大醫學院、規劃設計學院及建築師校友群等，共同研發設計出的原型「模組化移動式緊急醫院」；並在加入4個「無ㄐㄩˋ」的態度與理念後，負壓專責照護區具備完善的負壓醫療空間及提供創新醫療之病人服務，整體的照護需求設計與功能，達到醫院現代建築的負壓照護標準及醫療功能，此次啟用後將首次用於COVID-19的防疫實戰。

負壓專責照護區具有另一優勢：建置的設施及設備具備可拆裝及重組的設計，對醫院在因應防疫的艱難與危急時期，更符合緊急負壓專責照護的機動性與戰備能力的擴充性，對於防疫戰線及醫療能量的運作，深具存在的意義及價值。

「減油小家電」

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
1男滿足3女！　「特殊4人行」狂生3娃超融洽
忍淚修復維冠百具殘破遺體　她為牛奶糖投胎當女兒
快訊／大谷翔平7局飆8K奪第9勝！　投117球生涯新高
少女遭綁逃命「吊掛9m高空」　重摔墜地驚險畫面曝
Gino前隊友「摸女星胸部26秒片」被挖！　主持人全目睹
機師「隔離14天難受」奔摩鐵！　網怒：給方便當隨便
染疫機師遭火速開除！　長榮曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／機師突破性感染「社區疫情」拉警報！陳時中最新說明

白羊忙翻！12星座「7日運勢」公開　射手小心老闆狂唸

驚！12：37「規模4.5地震」　宜蘭、花蓮最大震度2級

眼見機師染疫！他嘆台人辛苦防疫「卻成孤兒」：看不到盡頭

機組員忍不住「隔離14天難受」奔摩鐵連結　！網怒：給方便當隨便

染疫機師違規遭火速開除！長榮曝：檢疫期間「餐敘還到診所就醫」

Delta爆搶買潮？直擊好市多「逛夜市人潮」曝光　竟要鑽縫才能走

先別緊張！青少年打BNT憂心肌炎　醫揭「這情況」發生機率最高

Delta難擋！境外移入「突破性感染」累積41例　打過AZ最多

可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院　為第一線醫護人員提供直接保護

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

LIVE／機師突破性感染「社區疫情」拉警報！陳時中最新說明

白羊忙翻！12星座「7日運勢」公開　射手小心老闆狂唸

驚！12：37「規模4.5地震」　宜蘭、花蓮最大震度2級

眼見機師染疫！他嘆台人辛苦防疫「卻成孤兒」：看不到盡頭

機組員忍不住「隔離14天難受」奔摩鐵連結　！網怒：給方便當隨便

染疫機師違規遭火速開除！長榮曝：檢疫期間「餐敘還到診所就醫」

Delta爆搶買潮？直擊好市多「逛夜市人潮」曝光　竟要鑽縫才能走

先別緊張！青少年打BNT憂心肌炎　醫揭「這情況」發生機率最高

Delta難擋！境外移入「突破性感染」累積41例　打過AZ最多

可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院　為第一線醫護人員提供直接保護

男子持刀恐攻「連砍7人」被擊斃！　紐西蘭連鎖超市下架利刃剪刀

LIVE／機師突破性感染「社區疫情」拉警報！陳時中最新說明

疫情持續衝擊勞動市場　8成新鮮人不滿正職薪水

陳冠宇VS陳仕朋　運彩開盤看好桃猿

8種行為判斷「對方是好男人」　絕對值得花時間交往

1男滿足3女人！特殊4人行「借精」不亂倫　狂生3娃超融洽

12hrs離奇驚魂曝！女騎士夜衝墜200米山谷　中午現身4公里外社區

白羊忙翻！12星座「7日運勢」公開　射手小心老闆狂唸

大谷翔平7局8K奪第9勝　勞累度爆表！熱投117球生涯新高

劉在錫突喊她本名：勝雅，妳做得很好　Lovelyz美珠眼眶紅了

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

生活熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

長榮確診機師違規　今被解僱

5天3機師突破性感染！　都去過這地方

即／長榮機師「偷跟朋友聚餐」！最重罰100萬

機師828就有症狀！醫：為何兒9月去上學

即／長榮機師爆自提退休　長榮證實了

老公不回家「1個月給50萬」願意嗎？人妻炸樓

3確診機師「Delta風暴」恐怖共通點曝！　

長榮2機師足跡曝！曾2度住宿「六星汽車旅館」

「北科附工全校陰性！」鄉民吐槽：不意外

疑染Delta機師足跡曝　新豐摩鐵內灣商圈大消毒

更多熱門

相關新聞

100杯楊枝甘露！3外送員「撞魔王單」苦笑求1事

100杯楊枝甘露！3外送員「撞魔王單」苦笑求1事

一名網友今接到魔王級訂單，多達100杯手搖飲要送到醫院，而店家請了3位外送員分攤，雖然「慰勞醫護」的出發點良善，但訂單者似乎沒溝通好，讓送貨的他們有些困擾。

婁峻碩親聯廠商「捐2200醫用物」

婁峻碩親聯廠商「捐2200醫用物」

TOYOTA神車也能到馬自達保養

TOYOTA神車也能到馬自達保養

醫護頂高溫為長輩接種疫苗　「天使手掌」超揪心

醫護頂高溫為長輩接種疫苗　「天使手掌」超揪心

富邦慈善基金會捐贈安南醫院負壓隔離艙

富邦慈善基金會捐贈安南醫院負壓隔離艙

關鍵字：

可成科技負壓照護區成大醫院醫護人員

讀者迴響

熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

參加女體盛　「裸躺正妹」發抖說實話

長榮確診機師違規　今被解僱

5天3機師突破性感染！　都去過這地方

即／長榮機師「偷跟朋友聚餐」！最重罰100萬

證件不符無法取貨！網紅「叫警察來」被轟

LINE更新1分鐘攻略！群組整合自動加人

攜孫外出失聯　嬤被警抓忍不住痛哭

25歲男見女友媽「想分手」　原因遭網罵爆

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面