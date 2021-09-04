可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院　為第一線醫護人員提供直接保護

▲可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院，設置在急診室戶外停車場，提供急診因應緊急防疫之需，區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

可成科技捐贈負壓專責照護區予成大醫院，設置在急診室戶外停車場，提供急診因應緊急防疫之需，將確診或疑似COVID-19病患分流，協助醫院為該類病患提供緊急處置空間，以減少醫護人員與病患直接接觸的機會，為成大醫院第一線醫護人員提供直接保護，並維持急診之正常運作。

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此一「負壓專責照護區」由可成科技公司獨家捐贈，九典聯合建築師事務所提供設計及專案管理協助。可成科技表示，5月中疫情突然擴大，造成全國醫療量能與資源的嚴重負擔，可成科技身為台南在地企業，長期致力於社會公益，於新冠疫情尚未遏止期間，全力相挺響應成大醫院號召，捐贈戶外負壓專責照護區及相關附屬醫用設備予成大醫院，並捐款相挺鄰近的台南市立安南醫院及提供醫院補充相關防疫物資等，守護醫護人員健康，使第一線醫護人員能安心投入救護工作、治療病患。

除了對於醫療照護的支持外，可成科技對社福團體的關懷也不落人後，近期受疫情影響，民眾減少外出與消費使善款和發票捐贈銳減，經費短缺連帶衝擊社福團體，可成科技捐款援助創世基金會與罕見疾病基金會等社福團體，助一臂之力與社福團體一同渡過疫情難關。可成科技同感疫情下醫療人員的辛勤並感謝醫護人員之付出，希望能成為醫護人員堅強的後盾並與醫護人員共同抗疫，將持續以實際行動支持防疫與醫護，期待與社會一同度過難關。

成大醫院沈孟儒院長指出，對於COVID-19的疫情控制，要等到全民接種疫苗覆蓋率達到一定比率，才能發揮防疫的較佳效果，目前推估要到年底才可能達標；在此之前，為持續因應COVID-19疫情的變化，做好醫療及防護，落實「專責醫療」成為醫院的重點。成大醫院謝謝可成科技公司的捐贈，一起為醫療防疫努力。

這個照護區的設置，同時也展現了沈孟儒院長認為醫療人員面對疫情時應有的4個「無ㄐㄩˋ」的態度與理念：無懼、無拒、無距、無具。透過負壓病房、醫護防護達成「無懼」病毒與「無拒」病人；讓醫病、探視能夠「無距」互動；並以透過防疫物聯網傳遞資訊的無線醫療載具，減少病人身上配線監測儀器的使用，朝「無具」的方向邁進。因此，全面性規劃的「負壓專責照護區」的啟用，提供急診醫護同仁能夠面對COVID-19 等新興傳染病的挑戰。照護區中具有完整的負壓照護空間設置，可收治疑似或確診的病人而不影響急診的正常運作；獨立的動線也可以避免不必要的人員交會，減少院內感染的風險；區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。

「負壓專責照護區」將整合進智慧醫療的IoT相關系統，布建生理監視系統，結合智慧手錶、攜帶式血氧機連續性監測病患心率、體溫及血氧變化，即時傳輸資料至成醫雲端系統，並匯入臨床儀表中央顯示面板，隨時掌握病患病況；同時運用危害指標評估邏輯程式，輔助評估病況之改變，可針對高風險病患立即警示，並推播醫療團隊及時給予醫療介入，把握黃金救援期。

照護區並運用螢幕視訊平台，建構醫護、病患與家屬三方溝通管道，創造無牆化醫療照護，提供家屬實際了解隔離病患病況的管道，達到病患溫馨家屬安心的就醫環境。負壓專責照護區的設計，源自2020年3-4月間COVID-19疫情持續蔓延發展後，由成功大學包含成大醫院、成大醫學院、規劃設計學院及建築師校友群等，共同研發設計出的原型「模組化移動式緊急醫院」；並在加入4個「無ㄐㄩˋ」的態度與理念後，負壓專責照護區具備完善的負壓醫療空間及提供創新醫療之病人服務，整體的照護需求設計與功能，達到醫院現代建築的負壓照護標準及醫療功能，此次啟用後將首次用於COVID-19的防疫實戰。

負壓專責照護區具有另一優勢：建置的設施及設備具備可拆裝及重組的設計，對醫院在因應防疫的艱難與危急時期，更符合緊急負壓專責照護的機動性與戰備能力的擴充性，對於防疫戰線及醫療能量的運作，深具存在的意義及價值。

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