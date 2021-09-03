將參加2022縣市首長選舉？　陳時中自嘲：現在支持度越來越低啦

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

衛福部長陳時中擔任疫情指揮官一年多來，聲量居高不下，隨著明年2022縣市首長選舉即將到來，有媒體於今（3日）指揮中心記者會上詢問因聲量高，明年是否會參與縣市首長選舉，對此陳時中笑著表示「現在支持度越來越低啦」就不再多做回應。

隨著2022縣市首長選舉即將到來，各黨派將推出誰參選都成焦點，陳時中更不時傳出可能參選台北市長，或將成為代理桃園市長，但都被他本人否認，也從未正式表態參選，而今天再次問及因長期支持度高，是否會參選來年縣市首長選舉時，陳時中笑了一下，自嘲現在支持度越來越低了。

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指揮中心今日公布新增2例本土病例，案16121為本國籍50多歲女性，8月26日至9月1日期間因出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、味覺異常及喉嚨痛等症狀多次就醫，9月2日再次就醫並採檢，於今日確診(Ct值25)；已匡列接觸者1人，列居家隔離，其餘相關接觸者匡列中。案16122為本國籍10多歲男性，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人(案16120)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診(Ct值11)；相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月1日累計公布14,802位確診個案中，已有13,728人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

另外，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自美國(案16117、案16120)、泰國(案16118)及澳大利亞(案16119)入境，入境日介於8月31日至9月1日。

