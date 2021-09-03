3機師突破性感染！指揮中心擬令「即起打2劑機組員返台關5天」

▲長榮多名機師突破性感染。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李宜秦／台北報導

變種新冠肺炎病毒傳染力高，日前有一名機師打過兩劑疫苗仍確診，今日再傳出又有兩名機師也遭突破性感染。機師工會表示，機師私下有耳聞，指揮中心下令即起針對接種兩劑疫苗的機組員實施5天居家檢疫、9天加強自主健康管理，不過工會仍未收到正式函文，詢問民航局也表示須待指揮中心宣佈。

機師工會理事長李信燕表示，雖已有耳聞指揮中心決定即刻起全面實施5＋9防疫規定，不過工會仍未接獲正式函文，詢問民航局也是回應須待指揮中心公布。

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為杜絕Delta病毒，指揮中心日前宣布15日起完整接種兩劑疫苗的機組員仍須居家檢疫，也就是需進行5天居家檢疫、9天加強自主健康管理，且不可在宅居家檢疫，必須至防疫旅館或公司防疫旅宿進行檢疫。

▲因應Delta疫情，強化國籍航空公司機組員防檢疫措施 。（圖／指揮中心提供）

先前公布的境外移入案16066是一名長榮航空台籍機師，個案今年6月跟8月各打過一劑AZ疫苗，卻在入境後採檢被驗出PCR陽性，這是我國首例有機組員「突破性感染」，也就是已完成接種2劑疫苗且接種滿14天以上仍確診。不過，今日傳出又有兩名長榮機師突破性感染，其中一人更傳染給就讀台北科技大學附屬桃園農工的小孩，該校全面緊急停課。