重機女網紅爆4影片外流！網友湧入FB粉專打氣：該告的一律提告

▲▼重機系女網紅爆外流！本人出面「50秒喊話」：我的心也是肉長的。（圖／翻攝痞幼微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

抖音正妹「痞幼」臉蛋甜美、身材火辣，熱愛騎重機的她有著「重機女神」封號，年紀輕輕才23歲，卻已經在重機界打滾7年。沒想到，近日瘋傳網路4段她的性愛影片，讓本人直接出面澄清，瞬間也湧入大批網友鼓勵加油。

律師信中指出，近日部分網友在沒有事實根據的情況下，在網路上散步非法影片並捏造其中人物為痞幼，惡意引導輿論，對痞幼進行侮辱及誹謗，呼籲網友別再轉傳不實訊息及影片，造成不必要的法律風險。

▲▼重機系女網紅爆外流！本人出面「50秒喊話」：我的心也是肉長的。（圖／翻攝痞幼微博）

痞幼也在網路PO出一段50秒的自白，表示最近有人刻意捏造假的影片，並在網路上散播抹黑，讓她近日被診斷出輕度抑鬱症，她也在8月28日報案，「我想說我是一名女性，然後我的心也是肉長的，我也真的會難受的」。

「我沒有那麼堅強」，痞幼說，「如果有人不喜歡我，那我真的很抱歉，但是我這次不想一個人非常膽小懦弱，再去自己一個人默默的扛下這些所有了。」

對此，網友紛紛留言加油，「不要被流言蜚語打倒」、「你已經很堅強啦」、「人紅事非多，這是無法避免的。該提告的一律提告，要讓造謠的人知道，網路霸凌一樣會受到法律制裁」、「加油！妳沒有錯，錯的是那些蓄意傷害妳的人，邪惡並不會因妳懦弱而消失」。

據悉，網路上流傳3分28秒、1分49秒、1分12秒及25秒共4段影片，雖然影片部分網友認為不是本人，疑似換頭程式所為，但大尺度的性感照的確為痞幼所拍攝，針對上述內容，痞幼也在微博以「希望這個世界多一點愛，可以有惡意，但是不要對一個人暴力傷害」回應。

▼痞幼委請律師聲明如下。（圖／翻攝痞幼微博）



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