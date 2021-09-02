台彩稱27億得主「800元包牌」　投注站老闆質疑：怪！一個字怪！

▲威力彩27億得主至今未領獎。（圖／記者周辰亘攝）



記者崔子柔／綜合報導

先前連槓41期、累積27億元獎金的威力彩8月23日於新北市三峽區開出、一人獨得，台彩昨（1）日指出，得主還沒來領獎，並透露「中獎的號碼為電腦選號、第二區包牌800元」。在台北市通化街開彩券行的投注站老闆邢紀藩看了則說，「怪！一個字怪」。

「相信很多彩迷，都不會接受台彩的公開發言」，邢紀藩在臉書發文指出，如果得主包牌第二區，那二獎中獎會超過7注，「可是當天台彩官網已經公告當期威力彩二奬中奬4注，何來的包牌第二區了？」

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邢紀藩為了解開疑惑，致電向記者詢問，對方則回應「第二區包牌有兩種方式」，一為第二區1～8，第一區一組，二為第二區1～8，第一區8組，邢紀藩認為，這樣的解釋他可以接受，「可是新聞中提到該張彩券花了800元⋯這應該是錯誤」。

邢紀藩提到，如果第一區是8組號碼，「大概都是分成2張以上的彩券，不會是800元，不會是8注打成一張」，如果要「800元包牌第二區1～8，第一區8組」，只有可能是投注站人員用手指逐一按電腦螢幕操作，但是那一期頭獎上看27億，「所有的投注站都會預先劃好投注單」、「會準備2種包牌版本的投注單，快速投單，增加當日的營業額」。

邢紀藩認為，27億的得主就算真的是買800元，也會分成2張威力彩彩券，「這樣中奬人沒有出現，台彩未卜先知的知道這是800元包牌，而且是一張彩券800元！邢老闆只能説：怪！ 一個字怪！」