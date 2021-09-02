黃金比例打造松露牛肉排　星宇航空推「和牛菠蘿包」即起開賣

▲星宇航空推出「松露和牛漢堡肉菠蘿包」冷凍料理包，搶攻自煮一族市場。（圖／星宇航空提供）



記者許維寧／台北報導

星宇航空攜手胡同燒肉和菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN，推出升等商品「松露和牛漢堡肉菠蘿包」冷凍料理，選用日本宮崎牛，以肥瘦黃金比例1：9製成松露牛肉堡排再放入鬆軟菠蘿麵包，即日起正式開賣，搶攻自煮市場。

胡同燒肉與菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN日前推出「和牛漢堡肉菠蘿麵包」。星宇航空看好自煮防疫熱潮，於今（9/2）宣布加入聯名，推出升等版「松露和牛漢堡肉菠蘿包」冷凍料理包，即日起於胡同商城正式開賣。

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星宇航空表示，「松露和牛漢堡肉菠蘿包」由菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN打造冰火菠蘿油，胡同嚴選日本宮崎牛，選用臀肉及腿肉部位，以肥瘦黃金比例 1：9 製成松露和牛漢堡排，香煎後放入菠蘿麵包再鋪上特製松露奶油，大口咬下雙倍松露香氣隨肉汁盈滿口腔，搭配冰火菠蘿油甜鹹滋味，具有豐富層次口感。

星宇航空也說，民眾另可依喜好個別品嚐冰火菠蘿油及和牛漢堡排，多種吃法，適合全家一起體驗「自煮」樂趣。

「松露和牛漢堡肉菠蘿包」冷凍料理包，每盒4入組、售價新台幣539元。另有「胡同和牛油乾拌麵」，每袋4入、售價新台幣220元。兩款聯名商品即日起於胡同商城開賣。

▲星宇航空菠蘿包選用臀肉及腿肉部位，以肥瘦黃金比例 1：9 製成松露和牛漢堡排。（圖／星宇航空提供）