首批BNT「復必泰」布條消失　慈濟：未事先告知，依照約定移除

▲首批BNT外箱「復必泰」簡體字布條消失，慈濟說明原因。（圖／慈濟基金會）



記者林育綾／台北報導

首批93萬劑BNT疫苗今（2）日抵台，不過外箱上的「復必泰」簡體字布條消失，引發外界爭議，陳時中也在稍早做出說明。另慈濟基金會也回應表示，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，但事先並未告知，因此「依照約定在疫苗抵達後移除」。

台積電、鴻海、慈濟基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，首批載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，由盧森堡國際貨運航空班機載運，今（2）日上午7時抵達桃園中正機場。

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而疫苗在盧森堡起飛前裝箱外觀原先掛著印有「復必泰」字樣的布條，由於不符原先捐贈單位對政府說明的字樣，因此到桃園機場卸貨時則被移除。不過，今國民黨在臉書分享，卻PO出掛有「復必泰」字樣的布條照片，恭賀疫苗到貨；對此也有民進黨立委提出質疑，認為竟然用中國宣傳照，「是淪為中國復星子公司？」

據了解，在BNT疫苗上機前，上海復星掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，並拍照上傳網路社群。而裕利倉儲在起飛前，有先拍照回傳給台積電的對口，台積電方面在發現後，馬上向上海復星提出疑問，認為這與合約不符。

▲首批BNT抵台，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台積電慈善基金會董事長張淑芬、衛福部長陳時中接機見證。（圖／慈濟基金會）

對此，衛福部長陳時中稍早表示，有探詢過台積電，那是BNT第一批送出都會掛上的宣傳布條，跟他們約定不同，「我們受贈單位。他們是購買單位，他們要求到台灣後要移除，所以也就這樣做了。」

慈濟基金會也說明，確曾注意到裝箱外觀上有不符合捐贈單位先前對政府說明之設計字樣。經了解後得知，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，唯事先並未告知。因此依照約定在疫苗抵達後移除。

另，慈濟基金會公傳處也說明指出，此次從德國直達台灣的這批疫苗均符合相關法規要求，並有多項程序確保疫苗品質，以符合行政院衛生福利部疾病管制署安全及品質要求。

▲慈濟回應BNT疫苗外箱不見「復必泰」布條原因。（圖／慈濟基金會提供）