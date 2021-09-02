AZ混打莫德納擴大！即起第一類全開「基層診所、藥局藥師都可打」

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前AZ混打莫德納僅開放專責醫院一線醫護人員，中央流行疫情指揮中心今日宣布，即日起開放擴大為所有第一類對象，包含診所人員、藥局藥師等對象，只要滿足接種AZ滿10週條件，都可以第二劑混打莫德納。

中央流行疫情指揮中心8月上旬開放混打政策，適用第一類醫事人員中屬於風險1-1、1-2的新冠專責醫療院所一線醫護人員，符合資格者且接種第一劑AZ疫苗超過10週以上，可以莫德納疫苗完成第二劑接種，當時初估有7.7萬人。

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指揮中心在8月下旬已經陸續開放至基層診所人員混打，但尚未包含第一類其他醫療機構人員，例如藥局藥師。指揮官陳時中今日於記者會中回應，第一類人員已經全面開放，在醫療機構、基層診所具勞健保服務人員都已經放在第一類裡面。

指揮中心發言人莊人祥受訪時進一步解釋，第一類人員皆可AZ混打莫德納疫苗，今天會將相關公文發下去，也意味即起相關人員可以開始混打。

莊人祥也說明，至8/29為止混打已經有4.4萬人完成接種，另還有9/5、9/12兩批即將屆效莫德納還有3～4萬劑，近期會請地方衛生局盡快完成接種，9/7會再撥4萬9400劑到各地衛生局。