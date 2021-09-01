藥學博士租屋糾紛嗆「不想麻煩總統府」　房東告恐嚇結果出爐

▲藥學博士俞篤文因為續租房屋問題，被房東控告涉嫌恐嚇，結果不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

藥學博士俞篤文原本為自己的生技公司租了間房子，後來房東易手，新房東詢問是否續租沒得到回應，決定不再續租，俞不滿表示自己認識總統府的人，希望「和氣生財，不想麻煩這些人」，房東認為遭到恐嚇提告，台北地檢署認為俞的言論沒有具體的惡害告知等理由，1日處分不起訴。

台大藥學博士俞篤文同時也是豐山生技醫藥公司董事長，多年前租用台北市內湖區某屋登記為豐山聯絡地址，後來因房東出現財務狀況，房子被法拍，在不破租賃的原則下，原本俞持續租屋，並展延過1次租約。

2021年3月間，租約即將到期，新房東認為俞沒有正面回覆是否再續約，因此決定不再續租給俞，要把房子收回，俞得知後大怒，認為這地址是公司登記使用，這樣會影響貨物信件的傳遞等很多營業事項。

房東認為，俞在溝通過程中表達可能要提告，而且俞自稱認識總統府的人，希望房東「和氣生財，不想麻煩這些人」，涉嫌恐嚇取財，但檢察官認為，俞的對話過程主要都是為求續租進行協商，並沒有要加害他人的具體惡害告知，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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