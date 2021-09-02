北韓最新衛星照曝光！上萬兵力集結平壤　「為閱兵做準備」

▲北韓大批軍隊集結，為了即將登場的閱兵儀式做準備。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

依據最新公開的衛星影像，北韓軍隊8月30日現身平壤東側的美林訓練廣場（Mirim Parade Training Ground）。這很有可能是北韓為了10月閱兵所做的準備，監控北韓的NK Pro網站分析，現場似乎有數十輛軍用車輛，以及14組部隊士兵。另據韓聯社消息，最多有1萬多人同時聚集。

路透報導，現階段仍不清楚這場可能舉辦的閱兵儀式將於何時登場。但美國智庫「北緯38度」（38 North）認為，大型遊行事前訓練通常會提早1至2個月開始，甚至更早，所以閱兵的時間點很有可能落在10月，猶如2020年10月的大規模閱兵儀式。

▲▼北韓去年10月10日進行閱兵，公開新型洲際彈道飛彈等武器。（上圖／路透社，下圖／達志影像）

監控北韓的NK Pro網站分析，北韓過去曾透過閱兵儀式來增強內部決心，並向國際社會展示最新武器研發進度。依據商用衛星影像公司星球（Planet）的這份最新衛星影像，可見8月30日這天，閱兵訓練場上疑似聚集數十輛軍用車輛以及14組的部隊士兵，而在1日的影像之中，再度發現大批軍隊的身影。

另據韓聯社消息，最多有1萬多人同時聚集。南韓聯合參謀本部方面表示，南韓及美國情報機構現階段正密切追蹤動向。

NK Pro網站指出，依據往年經驗，北韓軍隊隊形訓練以及訓練場擠滿士兵的狀況，只有在閱兵儀式之前才會出現。現已知北韓接下來有一連串節日，包括9月9日建國紀念日、10月10日朝鮮勞動黨建黨紀念日等，或是10月8日也有可能，因為那天是金正恩當上朝鮮人民軍最高司令官10周年的日子。

►打疫苗消失1個月？金正恩最新露面 萬人列隊「情緒激動被逼哭」

►減肥減太兇？金正恩最新「憔悴暴瘦照」曝 才傳發燒嘔吐神隱1個月

►金正恩最愛農村處女！傳指示黨委「強制配種」逼婚 懷孕保障勞動力

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜