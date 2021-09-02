桃勤移除BNT「復必泰」布條違法？　律師：何須崩潰？根本沒違法

▲首批BNT疫苗共計93萬劑，已於今(2)日上午7時抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。（圖／指揮中心提供）



記者陶本和／台北報導

93.2萬劑BNT疫苗，2日上午運抵台灣，由於上海復星私自掛上「復必泰」字樣布條，與合約不符，在雙方共識下移除，但有媒體質疑桃勤在海關放驗前移除，有違法嫌疑。對此，律師黃帝穎表示，拿掉本來不應存在的簡體字，何須崩潰？根本沒有違法。

在BNT疫苗上機前，上海復星掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，並拍照上傳網路社群。據了解，裕利倉儲在起飛前，有先拍照回傳給台積電的對口，台積電方面在發現後，馬上向上海復星提出疑問，認為這與合約不符；而上海復星則解釋，這是宣傳上的慣例，但最終在台積電堅持要求下，上海復星也同意移除宣傳布條。

因此，本來掛在BNT疫苗貨箱外的布條，最終由裕利幫忙聯繫貨艙的人員，在運抵台灣時，於下飛機前移除上海復星私自掛上的宣傳布條。

不過，有媒體根據海關緝私條例第35條規定，「進出口貨物、通運貨物、轉運貨物、保稅貨物、郵包、行李或貨櫃存放於船舶、航空器、車輛、其他運輸工具或其他處所，而在海關監管下或經海關加封、下鎖，有擅行改裝、移動、搬運、塗改標誌號碼或拆封、開鎖者，處新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰，並限期改正；屆期未改正者，得按次處罰；情節重大者，並得加倍處罰。」認為在海關放驗前移除字條，桃勤有違法的嫌疑。

不過，黃帝穎反駁指出，這批BNT在外國上貨時，外觀卻披上簡體字的「復必泰」布條，依據合約，這種字樣不應存在，所以永齡基金會、台積電都表示，原有張貼的字樣因事前並未告知，所以要求抵台移除。

黃帝穎表示，桃機人員前往移除，卻被特定媒體抨擊違反海關緝私條例35條，「拿掉本來就不應存在貨物上的簡體字，何須崩潰？移除原不屬於疫苗貨物的簡體字當然合法」。

黃帝穎說，海關緝私條例處罰要件，是「有擅行改裝、移動、搬運、塗改標誌號碼或拆封、開鎖者」，保護客體是針對貨物本體，不包括原本就不應存在，而被擅加的簡體字布條，且移除布條也未違反上開要件。他強調，簡單來講，移除原本不應該存在的簡體字布條，與疫苗貨品本體無關，根本沒有違法。

▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

