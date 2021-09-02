「復必泰」布條出艙前遭撤除！　陳時中：與台積電討論後要求移除

▲首批BNT疫苗共計93萬劑，上午7時抵達桃園國際機場，疫苗外箱不見「復必泰」字樣。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

首批93萬劑BNT疫苗今（2）日上午7時抵台，外界發現裝箱的「復必泰」字樣消失引起各界討論。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，BNT一項在出場時都會掛上宣傳布條，但指揮中心是受贈單位，因此在與台積電討論後要求移除，後來在下機前也順利撤除。

台積電、慈濟與鴻海永齡購買的93.2萬劑BNT疫苗原訂1日晚間來台，但因班機延遲，今日上午才飛抵桃園機場。事實上，在BNT疫苗上機前，上海復星曾掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，並拍照上傳網路社群，但抵台後卻離奇消失。

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根據直播畫面發現，一名桃機地勤人員在貨物出艙前先進入機內，待艙門打開疫苗準備出艙時，已無布條。永齡基金會執行長劉宥彤回應，在德國因廠商宣傳慣例有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。

從《ETtoday新聞雲》直播畫面發現，BNT疫苗抵台後準備卸貨前，先由一名身穿防護裝備人員隨性噴灑消毒水2秒，緊接著工作人員未如往常將艙門全部打開，而是僅開啟一個可供人進入的小縫，讓一名地勤人員進入貨艙，直到BNT疫苗出艙前，此人未再出現在畫面裡，全程約消失5分鐘。待艙門再開啟後，原本綁在BNT疫苗上的「復必泰」字條也跟著離奇消失。

機場知情人士說明，確實有看到穿反光背心的桃勤進入貨倉，但疫苗下機後便無上海復星布條。為了保存，該批疫苗為貨機中第一個下機的貨品，隨後便進入華儲。至於是誰下令需卸除上海復星布條？只能等指揮中心給答案。