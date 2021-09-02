轟桃園好市券根本疲勞券　謝美英：官員快上市長臉書看留言

▲市議員謝美英重批桃園好市券是疲勞券！（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英2日於市議會臨時會、市府專案報告中指出，市府為振興經濟，推出桃園「好市券」根本是疲勞券！謝美英建議市府局處人員到鄭市長臉書，看看民眾留言，苦民所苦，就知道為何桃園好市券遭民眾怒轟是「疲勞券」，期市府相關局處不要陷市長鄭文燦於不義！

謝美英說明，疫情爆發以來，各行各業受到各種不同程度的影響及衝擊，失業潮來襲，多少家庭憂心忡忡。在這麼多繁瑣、不便、不足的施打疫苗政策之下，政府推出五倍券，桃園市加碼推出了好市券，仔細一看好市券的領取辦法，流程是：「上網預約—抽籤—查詢中籤—取券—使用」，一共有五個階段。

謝美英直指，市府要民眾上網預約是玩上癮了嗎？到底是在雪中送炭還是錦上添花？怎麼有辦法把紓困、補助的作業弄得很歡樂的樣子？她強調，為了盡早恢復正常生活，民眾幾乎百分百配合施打疫苗作業，依照公告日上網預約施打疫苗，政府知不知道有多少民眾還沒有預約到疫苗？知不知道有多少家庭，因為家中成員有人打了疫苗影響身體，造成一輩子的遺憾？

而上網預約疫苗，這個沒有、那個缺貨，已經讓大家整把火在燒了，難道執政黨已經聽不見基層民眾的苦？連發個200元，前提是要有市民卡才能登記。民眾到鄭文燦市長臉書留言，認為桃園市負債卻裝闊，連200元都要用抽的，根本擾民！還有人認為：難道是市民卡缺業績？為了幫市民卡衝發卡量？

尤其是，為了參加抽獎的民眾，要先去區公所群聚辦市民卡，上網登記抽籤，對於不會使用網路的市民又如何交代？如此不便民，官員與我們百姓有在同一個時空嗎？因此，謝美英要求市府局處人員到鄭市長臉書，看看民眾留言，苦民所苦，不要陷市長於不義！

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