這個日本代購團老出事！揪出「詐健保」撈百萬　22人下場曝

▲代購團團主林純子坦承詐領旅平險以及海外就醫健保補助。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

以林純子為首的日本代購團，涉嫌聽了曾任保險業務的林聖宏建議，利用出國選購商品時，由團員各自以行李遺失、意外疾病等名目，向保險公司申領旅平險理賠、海外就醫健保補助，累計2年詐保上百萬元，台北地檢署2日偵結，林姓等19名被告認罪還錢獲緩起訴，另3人不認罪遭起訴詐欺罪。

檢警接獲線報，林純子在知名代購平台經營代購團，經常帶團前往日本購買知名家電、精品名牌，詭異的是，這個代購團成員似乎運勢很差，老是發生在海外遺失行李，或者發生意外事故，被迫在海外就醫。

▲涉嫌詐保的代購團團員分布全台各處，檢警約談時得租用遊覽車載送被告。（資料照／記者劉昌松攝）

現已調昇高檢署的北檢主任檢察官黃珮瑜指揮刑事局偵四隊追查，這個代購團所謂遺失的行李，很多都是在機場購買的免稅品，有人誇張到先報遺失，回台入關時才提貨，甚至出現過全團出國都申請理賠的誇張紀錄，總計2019年到2020年間，累計詐保1百多萬元。

檢警3月間發動搜索約談，包括林純子、林聖宏等大部分被告都坦承犯行，其中林聖宏因曾任保險業務而想出這個詐保點子，如今願意負責賠償健保署遭詐得總數6萬多元健保補助，其他代購團成員也各自賠償詐得的旅平險理賠，共19人獲得緩起訴處分，條件是另外繳交國庫2萬元，但有高興、葉姓、呂姓3人不認罪，被依詐欺罪嫌起訴。

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