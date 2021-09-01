Time for Taiwan線上台灣館開跑　基隆館景點推薦行銷無遠弗屆

▲Time for Taiwan線上台灣館開跑，基隆館推薦景點行銷無遠弗屆。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「Time for Taiwan線上台灣館」於今（1日）正式開館，由交通部觀光局邀集各縣市政府、觀光圈、公協會、各類觀光旅遊業者共同建置線上展館，以數位科技方式行銷台灣，基隆市政府製作了基隆館參與，透過推薦景點、美食商圈、熱門遊程、節慶活動等專區，讓國內外遊客在家也能輕鬆暢遊基隆。

觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，館內介紹基隆最熱門的「景點推薦」、在地的特色「美食商圈」，還有充滿活力的「節慶活動」以及「必買伴手禮」，值得一提的是精選四條在地人「推薦行程」，規劃從百年廟宇走到巷弄老屋或遠赴外木山熱血追最美日出，還能大啖知名小吃，欣賞最美海濱八斗子沿線，整合「交通方式」，提供國內外遊客最友善的旅遊服務。

▲基隆館景點推薦、美食商圈、推薦行程。

曾姿雯表示，近幾年市府大力推動城市行銷，讓更多的外國人認識基隆、了解基隆，在國際舞台上也有許多亮眼的成績，天生麗質的基隆獲得許多外媒的青睞，如今年8月國際時尚雜誌Tatler選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市是台灣唯一入選的市集。

曾姿雯說，基隆和平島公園獲頒「亞洲唯一ISO20121永續認證」的國家級景點；阿拉寶灣被《美國中文網》評選為「全球21個最美日出觀測點」；知名旅遊網Expedia公布2021年旅遊趨勢報告，基隆躋身「十大熱門國旅城市」第7名，基隆絕對是國外遊客造訪台灣絕不容錯過的城市。相關活動連結請上，基隆「Time for Taiwan線上台灣館」國際旅展或「基隆旅遊網」查詢。

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