滴滴出行等11家網約車公司遭約談：部分平台惡性競爭、非法營運

▲大陸叫車平台滴滴出行北京總部-滴滴大廈。（圖／資料圖）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸交通運輸部會同中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議成員單位1日，對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網約車平台公司進行聯合約談。約談重申，部分平台惡性競爭、非法營運。

約談指出，近期，部分平台公司通過多種營銷手段，惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。

約談提出5點要求，一是堅守依法合規經營底線，二是維護公平競爭市場秩序，三是保障司乘人員合法權益，四是落實安全穩定主體責任，五是保障用戶資料和數據安全。

其中，在保障用戶資料和數據安全方面，約談進一步提到，在各平台公司要嚴格落實用戶資料和數據安全相關法律法規要求，認真履行個人信息保護責任，未征得用戶同意，不得向第三方提供用戶個人資料。各平台公司在用戶數據收集、傳輸、存儲、處理等環節，要依法建立相關數據安全管理制度，採取必要的安全技術和管理措施。

約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改，要加快推進合規化，制定切實可行的網約車合規化工作方案，明確時間表、目標和工作舉措，特別是要提出到今年年底前，車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。

會上，各平台公司表示，將按照約談要求，全面查找存在的問題和安全穩定風險隱患，紮實做好整改工作，維護公平競爭的市場環境，並立即停止新增不合規車輛和駕駛員，加快推進既有車輛和駕駛員合規化進程，依法合規開展經營，促進網約車行業規範健康持續發展。