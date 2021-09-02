郭台銘買BNT：從沒花錢花這麼開心　FB關鍵「上一句」藏心聲

記者陳俊宏／綜合報導

首批BNT疫苗預計今天（2日）清晨抵台，鴻海集團創辦人郭台銘處於隔離期間，特別委託表姊張淑芬女士代為接機。據了解，大手筆捐疫苗的郭董表示，從來沒有花錢花得這麼開心過；但對於部分外界「攬功」聲音的質疑，他發文寫下「俯首甘做孺子牛」。相關人士透露，這句話的上一句是「橫眉冷對千夫指」，應能代表他的心情寫照。

郭台銘創辦的永齡基金會，和台積電、慈濟各捐了500萬劑疫苗，總共有1500萬劑疫苗。郭董8月親自去歐洲「催貨」，不久後就傳來好消息。

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▲▼郭台銘到歐洲「催貨」後日前返台，他手比愛心、握拳感謝外界關心。（圖／記者楊詩益攝）

「俯首甘為孺子牛」，郭台銘在臉書說，「我不知道魯迅寫這句話的時候，心情怎麼樣，但我沒有任何其他的想法，在這場全球搶疫苗的大戰中，我不過只是一個為了台灣站在最前線的老兵，我心中並沒有個人利害與榮辱，所做所為只為希望有足夠的疫苗盡快來到台灣，讓大家能夠免於疫情的恐懼～余願足矣⋯⋯天佑台灣！」

對此，駐德代表謝志偉以接力賽比喻BNT疫苗，表示前三棒應是台灣政府的功勞，郭台銘只是接手第四棒，「功勞只歸第四棒？前面三棒都是空氣？」

▼郭台銘寫下「俯首甘為孺子牛」。（圖／翻攝郭台銘臉書）



謝志偉說，「所以，只要有人給郭董拍手，都很OK。但是拍手的人若手一邊拍，嘴巴一邊説：『政府無能買不到疫苗，只有郭董買到了。』那對不起，我知道誰跑了前三棒，我知道，政府陪第四棒跑到終點。因此，只要你們否認有前三棒，要我閉嘴，很難！是你們自己陷第四棒郭董於不義的。」

對於部分外界「攬功」的聲音，《聯合新聞網》報導，相關人士轉述郭台銘的心境指，郭若只是求名聲，大可捐錢給政府就好，有沒有買到疫苗都與他無關；但郭捐了20幾億元，對於疫苗一事還都「自己來」，雖忙到要死還被罵，但郭說，從沒花錢花得這麼開心過。

相關人士透露，郭台銘發文寫「俯首甘為孺子牛」，但這句話的上一句是「橫眉冷對千夫指」，應能代表他的心情寫照。「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」是指，「橫眉怒對那些喪盡天良、千夫所指的人，俯下身子甘願為老百姓做孺子牛。」

▲▼郭董日前到歐洲催貨，也打了BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

