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「別再喊打不到疫苗」　專家列3類人可選AZ、高端、BNT

記者黃翊婷／綜合報導

我國首批BNT疫苗93.2萬劑2日上午7時許運抵，而第七輪AZ疫苗接種將在明日（3日）開打。財經專家汪潔民1日在臉書PO出兩篇文章，希望民眾不要再喊打不到疫苗，也別再挑選品牌，「23歲以上可以選AZ，20歲以上可以選高端，18歲以上有BNT」。

▲▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場，陸續由裕利醫藥的冷鏈車載運離開機場。（圖／記者李毓康攝）

▲首批BNT疫苗抵台，後續由裕利醫藥的冷鏈車載運離開機場。（圖／記者李毓康攝）

首批BNT疫苗2日上午7時運抵台灣，這批疫苗據了解有93.2萬劑；疫情指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、永齡基金會執行長劉宥彤與慈濟基金會到場接機，並舉著「Thank You」的牌子表達感謝之意。另外，第七輪疫苗接種提供AZ，也將在3日至10日開打。

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財經專家汪潔民1日在臉書PO文表示，「不要再喊打不到疫苗，23歲以上可以選AZ，20歲以上可以選高端，18歲以上有BNT。有些人以為疫苗是吃飯，還可以挑口味。」部分網友看完也跟著留言表示認同，「有得打就去打，有些人還在那邊挑，都快餓死了還挑口味」；汪潔民則回應，「說出我心裡的話」。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲國內新冠疫苗接種人口涵蓋率達到42.77%。（資料照／記者李毓康攝）

不過，中央流行疫情指揮中心宣布BNT疫苗規劃，除了12歲至17歲青少年優先造冊接種，其餘的BNT則會開放預約平台意願登記，並優先提供給18歲至22歲民眾預約。沒想到公布之後，引來部分網友質疑，認為不該將20歲至22歲的人列入BNT優先接種對象，因為他們也可以預約其他品牌。

汪潔民則認為，從他的個人觀點來看，還是不認同讓18歲以下的孩子注射BNT疫苗，應該是要加強父母的施打率。

而面對各界對於BNT疫苗施打規劃的疑慮，陳時中曾在記者會上回應，還是以最大效益為考慮，就好像大家說打了第一劑可能有5、6成保護力，打第二劑可能有8、9成保護力，這兩劑讓兩個人去打可能會得到100到120的保護力，在一個人身上只有8、9成，在有限疫苗的前提之下，廣泛施打第一劑，對社會防護力比較好。

#不要再喊打不到疫苗。 23歲以上可以選AZ 20歲以上可以選高端 18歲以上有BNT 有些人以為疫苗是吃飯，還可以挑口味。 疫情中心： #第7輪AZ疫苗增開23歲至28歲民眾 9/3預約

汪潔民發佈於 2021年9月1日 星期三

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