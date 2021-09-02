「別再喊打不到疫苗」　專家列3類人可選AZ、高端、BNT

記者黃翊婷／綜合報導

我國首批BNT疫苗93.2萬劑2日上午7時許運抵，而第七輪AZ疫苗接種將在明日（3日）開打。財經專家汪潔民1日在臉書PO出兩篇文章，希望民眾不要再喊打不到疫苗，也別再挑選品牌，「23歲以上可以選AZ，20歲以上可以選高端，18歲以上有BNT」。

▲首批BNT疫苗抵台，後續由裕利醫藥的冷鏈車載運離開機場。（圖／記者李毓康攝）

首批BNT疫苗2日上午7時運抵台灣，這批疫苗據了解有93.2萬劑；疫情指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、永齡基金會執行長劉宥彤與慈濟基金會到場接機，並舉著「Thank You」的牌子表達感謝之意。另外，第七輪疫苗接種提供AZ，也將在3日至10日開打。

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財經專家汪潔民1日在臉書PO文表示，「不要再喊打不到疫苗，23歲以上可以選AZ，20歲以上可以選高端，18歲以上有BNT。有些人以為疫苗是吃飯，還可以挑口味。」部分網友看完也跟著留言表示認同，「有得打就去打，有些人還在那邊挑，都快餓死了還挑口味」；汪潔民則回應，「說出我心裡的話」。

▲國內新冠疫苗接種人口涵蓋率達到42.77%。（資料照／記者李毓康攝）

不過，中央流行疫情指揮中心宣布BNT疫苗規劃，除了12歲至17歲青少年優先造冊接種，其餘的BNT則會開放預約平台意願登記，並優先提供給18歲至22歲民眾預約。沒想到公布之後，引來部分網友質疑，認為不該將20歲至22歲的人列入BNT優先接種對象，因為他們也可以預約其他品牌。

汪潔民則認為，從他的個人觀點來看，還是不認同讓18歲以下的孩子注射BNT疫苗，應該是要加強父母的施打率。

而面對各界對於BNT疫苗施打規劃的疑慮，陳時中曾在記者會上回應，還是以最大效益為考慮，就好像大家說打了第一劑可能有5、6成保護力，打第二劑可能有8、9成保護力，這兩劑讓兩個人去打可能會得到100到120的保護力，在一個人身上只有8、9成，在有限疫苗的前提之下，廣泛施打第一劑，對社會防護力比較好。