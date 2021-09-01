警突襲招待所！4辣女緊靠男客喝酒　要通關密語才進得去

記者洪靖宜／高雄報導

高雄苓雅區中正二路上某私人招待所，假藉餐館之名，其實內是有女陪侍坐檯陪酒，要進店內還要先有通關密語，不是熟客還不一定進得去，警方到店內稽查時，發現裏頭未依防疫規定設置隔板，警方在查緝取締後，立即對業者掣單舉發，函請衛生局裁罰，並函報市府相關單位執行斷水斷電。

▲男男女女坐再一起沒有防疫距離也沒有隔板。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲私人招待所掛羊頭賣狗口經營有女陪侍酒店 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方接獲檢舉，中正二路上某私人招待所違反防疫規定，有女陪侍陪酒，便衣專案成員多日埋伏蒐證後，於1日深夜，見會館大門恰巧有人要進入，埋伏員警立即趁隙進入會館，立即表明身份，店家在措手不及、毫無防備之情況下，僅能乖乖束手就擒，配合稽查。

▲私人招待所掛羊頭賣狗口經營有女陪侍酒店 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

進入店內頭實施防疫稽查時，店裡面放著音樂，男男女女比鄰而坐開心聊天，約有20多名客人，沙發區除未依防疫規定落實「梅花座」，且桌上也沒使用透明隔板，已違反防疫規定；另外，該店登記為餐館業，但卻有陳姓等4名穿著火辣辣的女子坐檯陪酒。

其實該酒店為了規避警方臨檢取締，戒備相當森嚴，不僅派服務員在門口過濾客人，且只收熟客，進入店內還要有通關密語「您是誰介紹的？」，確認是認識的人，才能可以進入店內消費。

警方於現場對該店未落實防疫等規定，除依違反《傳染病防治法》開立舉發單外，而店家違規私自營業部分，對44歲的廖姓現場負責人予以掣單舉發，並依現場蒐證及調查資料等相關事證資料，函請相關局處依法裁罰，予以執行斷水斷電。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

2月大男嬰猝死揪出「毒家庭」！8童長期待毒窟 4大人被起訴

「高回饋+全回本」投資老手被迷惑 警苦勸：老司機不要暈船！







