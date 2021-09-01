快訊／北市+1在信義區　台電染疫孕婦1傳3！婆婆解隔前確診

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1日）公布國內新增6例新冠肺炎確定病例，分別為1例本土及5例境外移入，另確診個案新增1例死亡。有關北市新增1例個案，台北市長柯文哲在防疫記者會說明，該案是在台北市信義區。



疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增1例本土病例（案16110），為60多歲女性，因曾接觸其他確診個案，由衛生單位安排居家隔離，8月23日出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，因症狀輕微未就醫；8月31日進行解隔離前採檢，於今日確診（Ct值24）。個案隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

柯文哲表示，不用緊張，這一例是之前一個確診者，家人被隔離起來，但解隔前篩檢發現確診，事實上是症狀輕微，幾乎無症狀感染者，才會拖這麼久被發現，以實務上來說，已經有相當長一段時間沒有發現社區感染者。

副市長黃珊珊補充，今天的個案（案16110）是之前一名懷有身孕的台電員工案16001的婆婆，案16110在8月19日被隔離，隔離時當時採檢陰性，解隔離前要再做一次採檢，案16110跟孫子在家居家隔離，案16110的先生跟兒子是在外面的防疫旅館，所以是三個處所的居家隔離，後來孫子也確診，案16110也確診，家戶共3人確診。

黃珊珊指出，案16110這兩周都沒有出門，都居家隔離，並沒有任何的接觸史，所以沒有匡列對象，曾搭防疫計程車，但防疫計程車都有做相關的防護，防疫計程車的司機有做自主管理，目前家戶的感染因為是從同住家人，時間很長，沒有新的擴散的狀況，在社區裡面還是有隱型傳染源，但不用像之前那麼緊張，把防護做好就可以了。