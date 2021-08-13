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社會 社會焦點 保障人權

淫狼運將假好心！載爛醉正妹「伸手指」　閨蜜APP定位救人

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲計程車司機谷男假意照顧酒醉正妹，豈料竟開到人煙稀少公園在後座侵犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

正妹薇琪（化名）與友人到北市信義區聚餐飲酒，友人們見薇琪不勝酒力，叫計程車陪同。薇琪途中稱「酒醉不敢回家」，但友人們還想續攤，此時谷姓司機自告奮勇表示可無償照顧，便與其中1友人交換LINE約定保持聯繫。起色心的谷男，將爛醉薇琪載到公園，以手指碰觸下體猥褻得逞。事後薇琪清醒告訴友人便報警，士林地檢署偵結依妨害性自主將谷男起訴。

女生喝酒後真的要注意！去年7月中，薇琪與小妍（化名）等友人到信義區吃飯喝酒，薇琪在開心氛圍下多小酌幾杯，一行人喝到凌晨3時許，不勝酒力的薇琪在小妍等3友人陪同下共同搭乘谷姓男司機（37歲）所駕駛的計程車欲返回薇琪住處。

▼薇琪與友人到信義區某餐廳聚餐飲酒，爛醉如泥的她慘遭計程車司機侵犯。（圖／取自Pixabay）

▲▼啤酒,酒吧。（圖／取自Pixabay）

開到北市永吉路時，薇琪半醒半睡說「我喝醉不敢回家」但小妍等人還想去大安區的茶館繼續用餐，谷男聽見他們對話便好心說「我可以幫你們無償代為照護她喔」小妍便與谷男互加Line好友，及取得薇琪持用手機定位，雙方並約定保持聯繫。

谷男將一行人送到茶館後，薇琪便在計程車副駕駛座睡著。惡劣的谷男見薇琪泥醉不醒人事，將車開到內湖區民權東路某號停車格裡。此時費九牛二虎之力將薇琪搬移到後座，以手指碰觸她下體猥褻得逞，當下的薇琪雖感受到下體疼痛，因實在太醉昏昏沉睡不醒。

小妍此時以手機APP定位系統查看薇琪所在位置，發現不得了！怎麼定位在「X灣公園」附近，甚至停留近50分鐘之久，心急如焚的她聯繫谷男，要他立刻將薇琪載到茶館來。清醒後的薇琪告訴友人自己被侵犯，怒火中燒的小妍報案處理。▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲清醒後的薇琪向友人表示自己遭計程車司機侵犯下體。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

谷男警詢時表示「我是無償照顧她」更稱原本想繼續載客，因薇琪表示想吐，他才開車到公園附近讓她下車吐，也是因她頭暈說要躺後座，期間小妍撥打視訊電話說要查看薇琪狀況，才將薇琪載到茶館。他甚至表示，凌晨他還將車開到南港路附近加油站廁所以水龍頭清洗薇琪嘔吐物。

小妍出庭表示，當時是谷男允諾照顧薇琪，打開APP系統卻發現人在公園附近將近1小時，打了視訊通話，谷男表示「我在清嘔吐物。」當薇琪清醒後，也哭訴自己遭谷男以手指觸碰下體。

檢察官勘驗小妍提供的谷男職業登記照片、公園停車場監視器及疑似性侵害案件驗傷診斷書，採信薇琪遭侵犯控訴，偵結後依乘機猥褻罪嫌將谷男提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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