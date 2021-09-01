整袋都是無骨腿排！最新「美式炸雞」冷凍包來了　激推椒麻口味

▲繼光香香雞再推美式無骨炸雞冷凍包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼香香炸雞、甜心地瓜球後，人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」這次強勢推出「美式炸雞冷凍包」，在家用氣炸鍋就能輕鬆吃到超美味無骨卡啦雞腿排，且一次提供原味、椒麻2種選擇，並加附獨家特製粉料，即日起於指定量販、電商就買得到。

▲整袋都是無骨卡啦雞腿排。

看準台人就愛大口吃炸雞，繼光香香雞宣布推出全新「美式炸雞冷凍包」，精選無骨大塊雞腿肉以獨家秘方醃漬，還原現炸美式炸雞的酥脆口感，除了基本原味，還針對重口味者打造「椒麻雞腿排」，是以特調椒麻香料進行醃漬，口感微辣中帶麻，還附上1包孜然風味灑粉，香氣更升級，只要在家就可以用氣炸鍋輕鬆吃到，而在包裝部分也特意打造擬人角色，可愛又逗趣，即日起於指定通路開賣。

▲漢堡王找來Pocky聯名推出台灣限定「贅沢巧克力聖代」。

另，近日漢堡王也首度攜手超人氣日本巧克力棒品牌「Pocky」推出台灣限定「贅沢巧克力聖代」，選用經典奶香冰淇淋淋上濃郁巧克力醬，搭配酥脆奢華牛奶巧克力棒，這款牛奶巧克力棒不僅比一般巧克力棒粗，巧克力量還增加3.8倍，更加濃郁，最後再撒上玉米脆片增加口感，即日起限店、限時登場，提醒微風南山、微風北車、欣欣、新師大、一航、樹林、竹科台積、美光、南科台積店無販售。

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