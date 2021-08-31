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親子

婆媳過招／如同男人聊當兵　女人最怕「結下月子仇」

（圖／示意圖，翻攝自Pexels網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「最怕結下月子仇！」

女人身心最虛弱的時候，就是坐月子了，人說產後的婦女，若得不到適當的照顧，會結下一輩子的月子仇。

這是真的！

我的月子餐，一整天就是2個美而美三角三明治，我在生下女兒之前，完全沒有照顧小寶寶的經驗，所有都是且戰且走，有時候我實在累到不行、沒有食慾，DA爸回來，看我還剩著，就說：「妳都沒吃，我看之後連這2個都不要買好了，省錢。」

省錢省到，連剛生下愛情結晶的另一半健康都能省，滿腦子的精打細算，厲害！

所謂耳濡目染，這樣的男人背後，都有一對凡事要按他們邏輯運行的精算師爸媽。

在我生了孩子以後，或許想修補，DA爸偶爾會拉攏我跟他父母，已經王不見王的僵持關係，但，真的很難，他父母老先入為主，認為全世界跟他兒子在一起的女性，都是看上他們在東湖國小巷弄間的一樓老公寓，所以，趕在我女兒預產期前一週，迅速將公寓賣給一位警察，並且要我報女兒戶口後馬上遷出，斷了我想回台北的念頭。

台北是我的家鄉，有人喜歡童年的鄉間記憶，但我從來沒有老家回，我就是土生土長台北東區人，水泥叢林才是我的家，是我從小生長、最有安全感的環境，可是，我從來沒有肖想過，那間可以忠實呈現《還願》場景的老公寓，我寧願租屋。

產後未滿一個月的某天，DA爸打來，說他媽中午突襲他公司（以前是突襲我們租屋處，我超重視隱私大反彈，他們才不敢再來）「我媽早上特地去市場殺了一隻土雞，煮了一鍋土雞湯給妳，還叫我不要先打開，要回家給妳補一補！」

我很容易受感動，心想人家釋出善意，終於有機會和好了，晚上，他回來以後，對著我笑咪咪地把那鍋湯放在桌上，我打開以後，沒有他在電話裡說的大雞腿，反倒是肉被撕乾淨的雞架子，連皮都沒有！DA爸整個臉僵住，我不爭氣地掉下淚來：「你媽是用廚餘羞辱我嗎？」他：「好好好，我喝掉。」

有果就有因。

當這兩位老人家在對街坊鄰居評論，我這個害他兒子不婚生子的壞女人時，可否想過自己對晚輩各種控制慾與下馬威？這兩件事我可以記一輩子，就算得了阿茲海默，忘了我女兒是誰，我大概還會記得，並笑著對我的新朋友說，自己曾經碰過這麼荒謬的家庭。

當然，那時是恨意滿滿，但現在真的就只能慶幸還好逃得快，也提醒自己，在還能相處的時候，要好好善待別人，尤其是家人。

我想聽聽妳的月子仇，有沒有我這麼荒謬？

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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