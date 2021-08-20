5科大男生校內停車場鬥毆爆血　球棒VS.肉拳下場曝

▲台北城市科技大學5名男大生在校內停車場因停車爆衝突，分持球棒或徒手，打成一團。（圖／翻攝google map）

記者黃宥寧／台北報導

年輕人不講武德！台北市北投區城市科技大學在校內爆停車糾紛，李姓男大生不斷質問黃男為何停車阻擋，甚至不斷逼近他及李姓同學等人，此時黃男等人從自小客車拿出銀色鋁製球棒及黑色鐵棒各1支開始毆打，5人全掛彩，互相到警局提告傷害，士林地檢署日前偵結，將5人依傷害罪提起公訴。

起訴指出，去年12月1日下午4時許，李姓男大生在校內停車場，因停車揪粉與黃姓男大生起口角後，李男不斷嗆黃為何停車阻擋他的車輛，並靠近他及吳姓男大生共4人，「嗆聲李男」隨後出手推人，遭另名李姓男大生揮拳反擊，其他人見狀不甘示弱，加入戰局，黃男更從車上取出球棒及鐵棒毆打「嗆聲李男」，雙方衝突之下，5人全掛彩，李男臀部、右肩膀、左大腿受傷，黃等人胸部挫傷、頭部損傷、下唇撕裂傷，事後5人互告傷害。

黃男偵訊時表示，自己是算防衛，反控嗆聲李男先過來打他胸部，甚至聽到他要去拿東西，好險他有持鋁棒，才導致對方只能徒手出擊；李男則辯自己遭推胸部才出手反擊，也是基於自我防衛。

檢方根據筆錄、監視器畫面及醫院診斷證明書，認定5人都有出手導致傷害事實，依傷害罪嫌提起公訴。

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