第二類對象暴增2倍多！維持運作官員3萬人　4千人可搶BNT

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者崔子柔／綜合報導

疫苗接種「第二類對象」從6月的9萬人到7月9日的19.7萬人，到了8月31日超過20萬人，其中包含大量政府防疫人員，引起外界質疑，中央疫情指揮官中指揮官陳時中則解釋，這些政府官員皆為造冊施打，中央及地方共約3萬人。

陳時中在昨（31）日記者會表示，他了解大家關心基層工作者、第一線防護人員等，也知道大家主要質疑的是政府官員部分，所以目前在維持第一線防疫工作的中央官員中，施打第一劑的有1692人，已完整接種兩劑的有925人，至於維持防疫體系運作的地方政府重要官員，接種第一劑與第二劑的人數分別為2萬4793人與5886人，「這些都是有根據造冊的人員來施打」。

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▲COVID-19疫苗第二類對象接種情形。（圖／指揮中心提供）



陳時中公布所有第二類造冊人員，總共21.6萬人，其中以第一線警消海巡人員8萬2778人占比最多，其次則為執行居家檢疫及隔離對象之工作者為3萬5422人。

而較受爭議的「維持防疫體系必要之運作官員」有中央1710人及地方2萬8794人，其中未施打第一劑者，分別為18人、4001人，這4019人還能登記施打BNT疫苗。