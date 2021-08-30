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台北男「摩鐵大戰」13歲少女喊：她挑逗我！爸看躺床裸照氣瘋

▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃男與13歲女友發生關係，遭對方爸爸報警提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

黃姓男子2020年2月、3月間二度與13歲女友小君（化名）發生關係。事後，小君父親看到黃男與小君躺在床上的合照及裸照，氣得報警提告。一審新北地院依未滿14歲之女子為性交罪，將黃男判刑3年8月，案經上訴，二審高院日前駁回，可上訴。

判決指出，黃男2020年2月間透過交友軟體結識年僅13歲的小君，隨後2人成為男女朋友，分別在2月、3月間，於住處、汽車旅館發生關係。小君父親得知報警，全案因此曝光。

黃男坦承犯行，但他辯稱，當時以為小君已滿14歲，3月發生關係當天，小君與他吵架想要分手，堅持要從文山到北投找他，後來討論一番，才由他前往文山找小君，隨後在小君帶路上，2人前往汽車旅館，過程中因小君挑逗，才會發生性行為。

黃男辯護人則稱，小君曾因黃男對她最好而不願提告，不能排除是小君父親想藉機取材陷害教唆，此外案發當下，小君已同意發生性行為，按刑法學來說，不算是被害。

審理期間，小君表示，她與黃男在交友軟體認識時，就有互相詢問對方年紀，過程中她先是表示自己14歲、念8年級，後來在發生關係之前，才使用通訊軟體告知對方「自己未滿14歲」，而交往期間黃男有來接她下課過。

小君父親指出，發現當日，小君很反常，沒有睡很晚，提早起床去上學，面對他問「跟哪個朋友出去」，小君並沒有詳細回答，直到他事後得知是黃男，便約黃男於派出所見面；怎料，見面後，黃男、小君面對問題都不願據實回答，直到他請黃男拿出手機給他查看，才發現手機內竟有黃男與小君躺在床上的合照，以及小君的裸照。

對此，一審新北地院依未滿14歲之女子為性交罪，將黃男判刑3年8月，案經上訴，二審高院日前駁回，全案仍可上訴。

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