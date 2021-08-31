母同居人拖把暴打…4歲女童全身瘀青亡！社會局提獨立告訴

記者林悅／台南報導

台南市30日晚間11時許，發生疑似1名4歲大女童遭母親及其同居人不當對待致死案，台南市社會局獲報後立即介入，並啟動重大兒虐事件處理程序，目前母親及同居人已坦承有毆打女童行為，因本案情節嚴重，社會局已依兒童及少年福利與權益保障法第112條提起獨立告訴。

▲台南4歲女童遭到母親同居人持拖把虐毆亡。（圖／記者林悅翻攝）

社會局表示，女童過往在他縣市接受親友的照顧，自2021年7月才由母親接回台南市。另經查詢及整合相關資訊後，女童於台台市未有保護性案件及脆弱家庭通報紀錄。社會局啟動兒少保護醫療整合中心進行傷勢複判，並報請台南南地檢署指揮偵辦，後續亦將視其需要提供司法協助及家庭關懷支持，依其家庭需要提供相關的服務。

針對台南發生4歲女童疑遭虐致死事件，社會局長陳榮枝表示非常痛心且遺憾發生這起不幸事件，後續將全面啟動弱勢家庭預防關懷服務，希望類似案件能防範於未然。另外也在此呼籲社會大眾，要有「三心二意」保護兒童的意識，平時帶著關愛心、雞婆心、警覺心，並隨時留意、注意，若懷疑身邊孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請主動撥打110或113專線，將可盡快救援陷入生命危機的兒童。

▲針對此案，台南市社會局將全面啟動弱勢家庭預防關懷服務，希望類似案件能防範於未然。（圖／記者林悅翻攝）