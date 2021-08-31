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武漢華南海鮮市場背黑鍋？　陸疾控：存在冷鏈引入病毒可能

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢華南海鮮市場被認為是疫情源頭。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠疫情爆發，武漢華南海鮮市場被認為是疫情源頭。據《中新社》報導，中國疾控中心中國現場流行病學培訓項目主任馬會來表示，2020年發生在武漢華南海鮮市場的新冠肺炎疫情存在由冷鏈產品引入病毒的可能。

「去年的6月份和7月份，先後在北京新發地市場、大連海鮮公司發生新冠肺炎聚集性疫情，」馬會來說，值得注意的是，這兩次疫情分別是在北京市連續56天、大連市連續111天沒有出現本土疫情的背景下發生的。

馬會來指出，通過流行病學調查分析、病毒核酸和血清抗體檢測等方法，對可能的感染來源進行了系統排查，對進口冷鏈食品的流向也開展了系統追溯排查。同時開展分子流行病學溯源，對確診病例和檢測陽性的冷鏈產品等開展了病毒全基因組測序分析。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新冠肺炎肆虐全球接近2年。（圖／路透社）

馬會來說，「綜合多項溯源調查證據，均證實了病毒都是從境外其他國家或地區通過冷鏈輸入我國。」她還說，在去年10月發生於青島的新冠疫情，溯源調查不僅再次證明了疫情源頭同樣是通過境外冷鏈輸入，中國疾控中心病毒病所的專家還首次從冷鏈產品的外包裝上成功分離出新冠活病毒，成為新冠病毒冷鏈傳播的直接證據。

她也認為，中國此後多地發生的數起本土疫情的溯源調查結果也反覆證實，新冠病毒能夠通過冷鏈運輸途徑實現遠距離傳播，「而且一旦引入到海鮮銷售市場或者水產品加工企業等特殊的場所，能夠引起本土疫情的爆發。」

此外，2020年上半年，分布在全球多個國家的至少30家大型肉聯廠、屠宰場、海鮮加工廠等，發生過新冠肺炎疫情，存在病毒可能通過進口冷鏈運輸、造成感染並導致擴散的共同特征。馬會來表示，這些證據進一步表明，在新冠疫情大流行期間，病毒可以通過進口冷鏈食品等途徑，被重新傳入沒有疫情的國家和地區。這些證據高度提示，2019年末發生在武漢華南海鮮市場的新冠肺炎疫情，存在通過冷鏈引入病毒的可能。

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