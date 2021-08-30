外送妹接單驚見「同地址6家店」傻眼！內行曝原因：台北一堆

▲有外送員分享，一家便當店竟有「有6間不同名稱的店名」。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／閔文昱報導

自新冠疫情爆發後，外送服務就變得相當頻繁，許多民眾也投身外送員行列，但外送員常常會遇到奇怪的事情。一名女外送員在臉書分享，她在日前到一間餐廳取餐時，竟發現一家便當店「有6間不同名稱的店名」，讓她看傻直呼「超強」，引發熱議，不過也有內行人就跳出來表示，「其實這很正常」。

一名女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享照片，只見一間看似平凡的便當店外，卻貼了「X食殿」、「美味X食代」、「食X廚房」、「X粥小館」、「X自慢食堂」等不同店名的招牌，讓原PO不禁驚呼，「一家店承包了六家店的飯呢！超強。」

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▲原PO笑稱，這間店「一家承包了六家店的飯」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

文章曝光後，馬上吸引不少討論，其中有許多網友似乎見怪不怪，表示「台北一堆這種，習慣就好」、「小意思，新竹有12開」、「少見多怪」、「沒看過快20的嗎」、「很正常，高雄還有整個中央廚房」、「我有看過一家店開了大概15個窗口在外送」、「一家承包10家才厲害，中山區有一家」、「我家附近有一個地址有18個店名」。

對此，有網友好奇「為什麼要開那麼多台？」內行人也出面解答「因為要提高客人訂餐的機率啊！」、「只要出餐快，外送員開心出發、領餐客人自然也會連帶開心，幾10個平台也沒關係的」、「這家他們自己有中央廚房在供料，他只是其一的窗口」、「承攬公家機關標案的概念」、「經濟又實惠」。

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