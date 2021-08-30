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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府備妥「神祕彩蛋」　東奧台灣英雄派對9／1盛大舉辦

9/1台灣英雄派對，80位國軍弟兄在總統府前撐開巨幅國旗。

圖文／鏡週刊

在奧運國際賽事，我們只能以「中華台北CHINESE TAIPEI」名稱出賽，即便奪牌也不能揮舞中華民國國旗，今年我國奧運健兒創下史上最好成績，拿下2金4銀6銅，因為疫情關係，歡慶英雄谷遊行延後，總統府9月1號將辦「 TEAM TAIWAN台灣英雄派對」，感謝國手們為台爭光，總統致贈神祕台灣隊背包，文總設計各式文青小物，本刊搶先曝光。

8月27號下午總統府前，聚集80位陸軍269旅國軍弟兄，頂著豔陽操演，從踏步走位、定點口號到撐開「神祕彩蛋」20公尺X30公尺巨幅國旗，原來這是為了東奧中華隊的國手們，精心策劃的活動，討論了很久的英雄谷遊行，遇到疫情延後，總統府先改為9/1舉辦「TEAM TAIWAN線上英雄派對」，活動由中華文化總會策劃。

9/1台灣英雄派對，80位國軍弟兄在總統府前撐開巨幅國旗。

「或許有一些國際情勢上面的限制，但是我們希望他們回到台灣之後，能夠大聲喊出，我們就是台灣的隊伍。」豔陽高照下，中華文化總會副祕書長李厚慶看著國軍在總統府前一次次預演，這次活動重頭戲之一，要在府前撐開20X30公尺的巨幅中華民國台灣國旗，向世界說奧運金牌來自台灣，同時策劃TEAM TAIWAN英雄派對，要讓出征東奧的國手們享有滿滿光榮感。

國際說不出口的「TEAM TAIWAN」　神祕禮包贈國手

台灣英雄凱旋派對，時間拍板9/1下午，總統府前變身星光大道，邀請東奧國手、教練以及醫護團走紅毯共襄盛舉，特別的是，這回將不對外開放，人車管制，但全程在總統府臉書線上直播，科技也解決這次聽不到民眾歡呼聲地難題，李厚慶表示：「現場也可以透過LED，即時傳送出大家對他們的感謝，讓運動員可以感受到滿滿熱情」，東奧體操選手唐嘉鴻就打趣地說「當時沒有單槓的話，應該可以正常翻滾進場」。

民眾網路留言，即時秀在星光大道LED牆。

為了準備這次活動，府方準備英雄大禮包，裡頭裝著象徵金牌的TEAM TAIWAN台灣隊加油巾，酒精噴霧，防疫口罩，甚至連當天的隊服也暗藏設計巧思，藍白紅菱形圖案呼應日本東奧LOGO，主視覺由田修銓工作室團隊操刀。LOGO利用幾合方塊構成「W」型的圖案，一來象徵台灣、也向奧運五環致敬，設計師和文總討論以國家隊紅、藍、白三色，加入象徵榮耀的金色，傾斜的菱形傳達運動速度感、力量，也成為選手慶賀歡呼的彩帶，字型的設計也朝活動歡慶、活潑、力量感完成。

線上英雄谷直播　避奧運五環改幾合！台灣隊口罩巧思

TEAM TAIWAN加油巾，避奧運五環改幾合拼貼，設計藏巧思。
TEAM TAIWAN口罩只送不賣，避奧運五環改幾合拼貼W字，設計藏巧思。

田修銓曾經參與總統府紅包袋設計，也操刀2021年正副總統賀卡設計，他表示，接受到設計邀約時，感覺為國家隊貢獻一己之力、也感謝台灣的英雄們。除此之外，文總特別重新設計了東奧運動圖像，在選手出場時秀出。

總統府和文總首度舉辦《線上英雄谷》，獨家限定邀請國手教練以及醫護團共襄盛舉，在疫情之下也要讓英雄們有滿滿的儀式感。


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