82家基層診所加入社區監測！　提供「公費家用快篩試劑」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，為降低Delta變異株進入社區風險，即起啟動COVID-19社區加強監測方案，透過一群守護社區健康之基層診所醫師，協助評估就醫民眾臨床症狀，視需要提供公費COVID-19家用快篩試劑，由民眾自行居家篩檢並自主回報篩檢結果。

指揮官陳時中表示，COVID-19社區加強監測方案將自今日開始執行至今年12月31日，目前全國18個縣市共計82家診所參與，未來將視執行情形及疫情變化，調整公費快篩試劑發放診所家數。►公費家用快篩試劑發送社區定點診所名單

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▲社區定點加強監測。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，民眾如為2歲以上出現呼吸道症狀的病患至公費快篩試劑發放診所掛號就醫，經醫師判斷後，發放公費家用快篩試劑及注意事項說明單張，如為2歲以下幼兒的陪同看診者，也由醫師判斷後發放。

領取試劑後，要配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上(https://forms.gle/8gh7Kb3ZkYE5aArW7)填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，此為匿名方式收集，無須擔心個人資料外洩情形。

指揮中心呼籲，如快篩檢驗為陽性者請儘速至鄰近的社區採檢院所( https://reurl.cc/MArG1L )進一步PCR檢驗。提醒民眾前往社區採檢院所時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，對於使用過之採檢器材請用塑膠袋密封包好，並攜帶至社區採檢院所，交給院所人員處理。

