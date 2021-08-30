陸教育部：小學一二年級不考筆試　中小學不得公開考試排名

▲大陸推出雙減政策，降低學生課業壓力。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近期推出「雙減」政策（減少作業、補習），減輕中小學生課業壓力。大陸教育部30日再宣布，小學一二年級不進行紙筆考試；中小學不得為考試結果排名；並須嚴格執行均衡編班，不得以任何名義設置「重點班」。

大陸教育部基礎教育司司長呂玉剛在新聞發佈會表示，新學期要有效降低學生考試壓力，義務教育階段的考試主要發揮診斷學情教情、改進加強教學、評價教學質量等方面功能，除初中學業水平考試外，其他考試不具有甄別選拔功能。

呂玉剛指出，為切實降低學生考試壓力，教育部印發了《關於加強義務教育學校考試管理的通知》，提出了準確把握考試功能、大幅壓減考試次數、規範考試命題管理、合理運用考試結果、完善學習過程評價、加強學業質量監測、健全管理監督機制等要求，「義務教育階段的考試主要發揮診斷學情教情、改進加強教學、評價教學質量等方面功能，除初中學業水平考試外，其他考試不具有甄別選拔功能。」

根據《關於加強義務教育學校考試管理的通知》通知，小學一二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試；初中年級從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。要合理控制考試難度，嚴禁超課標超教學進度命題。

呂玉剛還說，新學期開學後，義務教育學校要嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置重點班，切實做到均衡配置師資。嚴格執行教學計劃，不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，不得利用課後服務時間講新課。

呂玉剛提到，要嚴格執行作業管理規定，嚴禁給家長佈置或變相佈置作業，嚴禁要求家長檢查、批改作業，杜絕重複性、懲罰性作業，不得要求學生自批自改作業。嚴格執行考試管理規定，不得違規組織考試，考試結果不排名、不公布並以適當方式告知家長和學生，不得按考試結果給學生調整分班、排座位、「貼標籤」。

呂玉剛強調，各地教育部門要強化對學校教育教學工作的指導和檢查，並暢通社會反映意見渠道，自覺接受監督;對發現的違規行為要立行立改、堅決予以嚴肅查處。