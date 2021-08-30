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這地方Uber司機集體跳槽！　用戶等幾小時才上車

▲▼ 計程車 公車。（圖／Photock）

▲英國Uber司機出現短缺。（圖／Photock）

記者崔子柔／綜合報導

英國的Uber司機們近日因為不滿被提高服務費費率，選擇跳槽到其他同業平台，或是轉行當外送員等，不少Uber用戶受到嚴重影響，有時經過好幾個小時還等不到車。

根據《彭博社》報導，App司機和外送員工會（App Drivers and Couriers Union）調查1212名成員發現，在過去1年半中有高達49%的司機換過工作。一名司機受訪指出，Uber將部分司機的服務費費率從20%提高至25%，才導致許多人不滿跳槽。

Uber用戶因此大受影響，尖峰時段等不到車、車資又上漲，相關的抱怨貼文充斥在社群媒體上，一名要參加畢業派對的女子諾兒（Hafsah Noor）就說，她花了將近3倍的時間才搭到車，大約20分鐘，取消後重新預約也一樣。

▲▼Uber。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不少英國Uber用戶受到影響。（圖／取自免費圖庫Pexels）

英國格拉斯哥的Uber司機烏拉（Amar Ullah）則表示，有很多司機離開平台，他週六碰上有顧客說，他們等了好幾個小時才順利搭到車。

Uber先前為了緩解司機短缺的情況，4月時宣布將花上2.5億美元預算用於發放獎金等，盼能吸引司機加入，導致上季虧損高於預期。執行長柯斯洛夏希（Dara Khosrowshahi）當時表示，要用投資司機的方式來復甦Uber。

Uber對司機的待遇在2月達到巔峰，當時英國最高法院強迫Uber承認某批司機是「員工」，應給予他們領取最低工資、休帶薪假和享受其他福利的資格，最後Uber決定將相關福利給予所有英國的Uber司機。僅管如此，在倫敦的司機海迪（Abdurzak Hadi ）表示，服務費和汽車保險等費用仍讓許多司機撐不住，而且客戶不合理的要求也越來越多，如果沒有相對應的回報，很容易選擇離開。

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