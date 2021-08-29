全力防堵狂犬病疫情　嘉義縣巡迴注射活動開打

▲中埔鄉首場狂犬病預防注射暨寵物健診活動。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年7月嘉義縣山區發生民眾在家遭感染狂犬病的鼬獾闖入咬傷，6月間台灣也發生首例黃喉貂感染狂犬病事件，顯示狂犬病已跨物種到黃喉貂，為防範狂犬病，嘉義縣家畜疾病防治所結合各鄉鎮市公所、動物醫院及嘉義大學USR辦公室9月至11月將展開為期3個月的「全嘉總動員~犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，中埔鄉加碼辦理寵物健診8月29日率先登場，嘉義大學更捐贈狂犬病疫苗600劑，共同為維護毛小孩健康盡一份心力。

根據防檢局資料統計，102年到今年7月檢測的1萬1595件野生動物、犬、貓及蝙蝠案例中，有860例鼬獾確診狂犬病，累計9縣市有88鄉鎮出現案例，疫情仍侷限野生鼬獾，顯示疫情仍控制在山區野生動物，但今年6月由林務局協助救援的黃喉貂確診狂犬病，加上民眾山林活動頻繁，可能接觸及隨意飼養野生動物，感染風險也隨之增加。

家畜所表示，相關研究指出在鼬獾狂犬病發生的熱區，民眾被咬機會就大，為防範鼬獾等野生動物跨物種傳播至犬貓，家畜所近年在阿里山、大埔、梅山、竹崎等高風險山區辦理下鄉巡迴注射活動，今年度更配合嘉義大學執行教育部高教深耕USR計畫，全力防堵狂犬病疫情。嘉義縣山區幅員廣大，新冠肺炎疫情已趨緩和，為守住狂犬病防線，9至11月將結各鄉鎮市公所辦理下鄉犬貓狂犬病預防注射與動保宣導。

去年全縣狂犬病預防注射量以中埔鄉1,162劑居18鄉鎮之冠，李碧菁表示，中埔鄉全鄉山坡地面積約占7成，野生動物出沒頻繁，鄉民對毛小孩的生命安危特別在意，今年特別加碼辦理寵物健診，大家一起來維護毛小孩健康。

家畜所長林珮如呼籲，犬貓出生滿3個月應施打狂犬病疫苗，並每年完成補強注射，如發現野生動物死亡或行為異常，請通報所在地公所或家畜所做即時處置，並遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物(包括蝙蝠)，每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物打疫苗，這是防範狂犬病最簡單、有效的方法，違者可依違反動物傳染病防治條例處3萬元至15萬元。

翁章梁指出，人與毛小孩的關係越來越密切，與寵物生活在一起，應時時刻刻關心寵物的健康狀況，並注意與防範人畜共通感染病。台灣是一個自由與已開發國家，要杜絕流浪犬貓，現階段可能有困難，因此必須建立飼養寵物和對待浪犬的正確知識與觀念，養牠就要照顧牠，不要棄養，政府也將強化結紮、防疫與宣導，建立人與寵物和平共處的社會。

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