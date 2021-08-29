中和男高掛6F半空…下秒鬆手「風火輪旋轉」墜落！眼尖網友揪亮點

▲中和男子懸掛半空墜樓。（圖／翻攝臉書「爆廢公社二館」）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市中和區今(29日)上午7時55分許傳出輕生案件，一名男子站在6樓女兒牆外，經目擊民眾報案後，警消火速趕抵現場救援，整段過程也被鄰近住戶拍下並PO上臉書社團「爆廢公社二館」，怒轟「浪費國家資源！」畫面曝光後，還有眼尖網友發現亮點，直呼男子「跳樓還記得戴口罩，棒棒的！」

據了解，這起輕生案發生在中和區圓通路，警消上午7時55分接獲通報，一名男子疑似吸毒後神智不清，孤身站在大樓女兒牆外，雙手抓握欄杆，一度懸掛半空；由於男子舉動太過危險，警消獲報後立即趕赴現場，不但在下方架設氣墊，同時升起雲梯車救援，整段過程全被目擊民眾拍下並上傳至臉書社團。

影片中，警消乘著雲梯車與男子對峙，但男子仍以蹲姿懸掛在大樓外側，雙方僵持一陣後，男子將雙腳伸出垂放，僅剩下雙手抓著欄杆，整個人懸掛半空，下秒男子突然雙手鬆開，整個人瞬間下墜，過程中雙腳還碰撞到下方樓層欄杆，腳上的鞋子當場噴飛，整個人也宛若「人體風火輪」般在高空中不斷旋轉，最後重重摔在氣墊上，幸無生命危險。

畫面曝光後網友紛紛直呼「好可怕，珍惜生命」、「這摔得不輕」、「鞋子飛真高」、「我準備去牽機車時親眼看到，嚇死了」、「還好沒事，不然那棟變凶宅！」此外，還有眼尖的網友發現墜樓男子不忘防疫，臉上還戴著口罩，「跳樓還記得戴口罩，棒棒的」、「有戴口罩，遵守防疫，給讚！」

對此，警方調查後發現，墜樓的林姓男子(28歲)今早幻想有人要殺他，因此將房門反鎖，並拿鋁棒敲打門窗，揚言要輕生，警方通知消防破門後，林男已經懸掛在窗外，期間警消持續與他談話，但林男體力不支，最終墜落到下方氣墊，經救護人員確認無明顯外傷後，送往雙和醫院。

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▼警消在下方鋪設氣墊，幸男子墜落後沒有大礙。（圖／記者陳以昇翻攝）