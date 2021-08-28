這3類人登記BNT被拒！勾選資格需符2條件　打過第一劑的別再試

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日起開放疫苗平台可選擇BNT疫苗，不過有3類人無法登記，包含已經打第一劑疫苗者、符合第七輪預約資格者以及12歲~17歲學生。指揮中心發言人莊人祥說明，從8/5開始，接種過第一劑疫苗者第二劑無法登記其它疫苗，也因此，必須符合沒打過第一劑且非第七輪對象兩條件者，才能選填BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記。依照規範，有三種人目前無法勾選BNT疫苗。

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打過第一劑疫苗者

指揮中心發言人莊人祥說明，指揮中心已經從8/5開始修改系統，打過第一劑的人無法勾選其它種疫苗，7/27開放高端當時還可以登記其他疫苗，主要是有時間差。

意願登記還是以第一劑為主，未來如果要混打再打開就好，目前混打沒有用這個平台來做，第一類混打也是造冊，現在能登記的就是第七輪未符合資格，且沒有接種過第一劑的人。

符合預約第七輪資格者

第七期將提供接種AZ疫苗，對象為於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象進行接種；如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。

12歲至17歲學生

至於12歲至17歲(含)對象，目前規劃採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。

▲▼指揮中心宣布第7輪AZ施打預約以及開放BNT意願登記 。（圖／指揮中心提供）