開學後繼續視訊？　清大、陽明交大回應了

▲清華大學在新竹地區開出第一槍，宣布開學後採實體上課為主、視訊上課為輔的方式授課。（圖／清華大學提供）



記者陳凱力／新竹報導

開學即將進入倒數，因日前指考日程受到延誤，各大學的大一新生入學皆配合延後，由於目前仍在二級疫情期間，開學後是否持續暑假前的視訊上課也引起討論。新竹國立清華大學、陽明交通大學也針對視訊部分做出回應。

清華大學表示，因配合今年指考時間延後，大一新生順延開學日至9月22日，舊生則維持9月13日（一）開學。開學後將採「實體面授為主、遠距視訊為輔」的方式上課，並配合防疫各項措施。

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▲陽明交大校友捐贈一萬多劑快篩試劑，提供校內師生免費篩檢。（圖／陽明交大提供）

為配合疫情控制，日前陽明交大才獲校友捐贈萬餘劑的快篩試劑，供校內師生免費檢測。陽明交大配合指考延後，也同樣採新生順延至22日開學，舊生維持13日開學，至於視訊上課部分，校方目前也在加緊腳步，目標朝向混合上課作法，預計下週正式公告。

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