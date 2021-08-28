快訊／2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」　民眾全崩潰

記者劉維榛／綜合報導

200萬劑BNT疫苗將來台，今（28）日下午2時，就可開放民眾勾選BNT疫苗，不過《ETtoday新聞雲》記者準時到平台新增BNT時，卻發現預約平台大當機，轉圈圈轉了許多，卻仍無法進去，頁面還呈現空白！

▲平台大當機！（圖／翻攝自疫苗預約平台）

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據了解，200萬劑的BNT疫苗，將在8月底或9月初到貨，其中會先保留120萬劑給12至18歲學生施打，剩下的80萬劑才開放給1至10類對象，依照年齡層往下打。

值得注意的是，指揮中心發言人莊人祥提醒，民眾急忙勾選時，只要加勾BNT選項即可，先前勾選過的品牌則建議不要取消，因為按照預約平台邏輯，取消視同放棄，將由下一順位者遞補，等同重新排起。

▲▼搶勾BNT疫苗「大當機」，網頁一片空白，連健保快易通APP也當了！（圖／翻攝自疫苗預約平台）



▲BNT、莫德納同屬mRNA疫苗。（圖／路透）



《ETtoday新聞雲》也分享疫苗登記的教戰守則，分為A組曾以登記過意願者、或是B組從未登記意願者，分別只要2步驟快來看：

►Ａ組已經登記意願過，要新增BNT疫苗選項者

Step1：進入1922疫苗預約平台 登入系統

Step：登記期間內（結單前），透過「編輯修改品牌選擇」，加勾BNT選項即可。

►B組／從未登記意願過，此次欲進行登記者

Step1：進入1922疫苗意願登記系統後，填入資料，輸入身分證／居留證字號、健保卡卡號驗證身份。

Step2：輸入姓名、手機號碼、希望接種區域、希望疫苗種類。

完成後，符合資格者，且希望接種的疫苗數量足夠，將會收到提醒預約接種的簡訊。收到簡訊後，除了「線上預約」外，也可以實體預約，可親自到超商、藥局、衛生所插卡預約，並選擇自己想要的時段和地點，之後依照預約時間準時前往。而在預約期間，皆可透過網站或APP修改接種地點或時間。

針對平台當機，指揮官陳時中表示，大家真的不用急著今天下午登記，也不會因為意願登記快慢安排施打順序，「這跟搶票不一樣」，相信等一等系統就會比較順了。莊人祥也強調，應該是瞬間湧入的人比較多，今天過後應該會越來越順。

▼三大主流疫苗比較表。（圖／記者周亭瑋製表）

