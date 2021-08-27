跆拳道教練染指3少女！「闖紅燈」+哄吞避孕藥　還逼拍母裸照

▲葉姓跆拳道教練涉嫌性侵3少女，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者羅志華、陳韻如／台北報導

葉姓跆拳道教練從2016年起，涉嫌引誘上道館學習防身術的3名國中少女自拍猥褻照，更以「刺激」當暗號相約嘿咻，讓道館淪為炮房，甚至連月經來也不放過，而他完事後還要求少女們吃事後避孕藥，更誇張的是，他還要求少女偷拍母親洗澡裸照供他鑑賞。案經少女家長發現後提告，台北地院審結，依對未滿16歲女子性交等罪，合併判他2年徒刑。

經查，本案被害A女於2014年被父母送到道館上課，當時11歲的A女除了上課時間外，放學後或者假日也都會去道館練習。直到2019年初，A女情緒變得暴躁，父母察覺有異後，查看了A女手機，沒想到竟赫見女兒從2016年起就被道館的葉姓教練玷汙，葉男甚至還要求A女吃事後避孕藥及拍裸照給他，父母氣得怒告葉男性侵。

檢方調查發現，葉男與A女都以「刺激」當成暗號，用來討論前晚的性行為，或者相約下次發生性行為，誇張的是，他還要A女偷拍母親裸照，並稱，「看她(指母親)的身形，才知道你以後大概怎麼樣。」不僅如此，葉男還以同樣手法對A女同班同學B女下手，但B女事後發現葉男早就與其他同學發生過關係，才憤而與葉男斷絕關係，並也對葉男提告。

檢察官最後根據A女和葉男的LINE對話以及B女證詞，認定葉男涉嫌對A女犯了8次與未滿14歲性交罪、4次與14歲以上未滿16歲性交罪、5次的對未成年人猥褻罪，另外對B女犯4次與14歲以上未滿16歲性交罪，另外要少女自拍裸照的部分也觸犯《兒少性剝削防制條例》等罪，將葉男起訴。

然而，台北地院審理期間，檢方持續追查，赫然發現還有第3名少女受害，而這次葉男竟連少女月經來也不放過，行徑相當惡劣，因此追加起訴葉男。台北地院近日審結，認定葉男與3名少女工發生性行為50次，最終依對未滿16歲女子性交等罪，合併判葉男2年徒刑。全案可上訴。