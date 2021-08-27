車禍昏迷指數3！男大生3個月後奇蹟清醒　他「站起來」母落淚

▲男大生車禍昏迷指數3經由醫院復健治療終於可以行走。（圖／常春醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

21歲的苗姓大一生，今年初騎車發生車禍昏迷指數3，裝葉克膜搶救，住院超過3個月，上個月坐輪椅由媽媽陪同入住員林市的常春醫院，積極進行復健，搭配「重複經顱磁刺激」治療腦傷，如今苗男恢復狀況良好，逐漸可以生活自理，苗母看他重新站起來，感動的哽咽直呼「兒子，你要趕快好起來」。

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苗母看到兒子現在復原良好狀況，回想車禍當天接到醫院通知「他以後不會醒來了，家屬趕快來見一面」，仍然非常心疼。尤其今年4月後兒子轉到普通病房由她24小時照顧，但兒子歷經敗血症要隔離、身體電解質不平衡導致情緒無法控制，不只打她、打壞她的眼鏡，也打復健師，當時根本無法做復健，是一段人生最黑暗的時刻。

苗母坦言，當時根本不敢想像兒子還能復原站起來，自己也因照顧壓力大，快得憂鬱症，只能跟朋友哭訴，不知道這樣的日子要過多久？求神拜佛時，也感嘆「寧願這個事情發生在我身上就好，為什麼發生在他身上」，希望神佛保佑兒子趕快康復。

常春醫院復健科主任張勝閔說，患者入院時坐輪椅，由於大腦傷得很嚴重，動作控制很差，手部非常顫抖，安排語言治療、職能治療、物理治療，也進行「重複經顱磁刺激」，近一個月來已有明顯進步，可以從輪椅站起來，拿助行器行走約200公尺，也開始練習爬樓梯。

張勝閔說，「重複經顱磁刺激」是利用磁場的變化，刺激大腦，因為中風的病患，大腦就類似關機，藉此活化大腦，動作恢復上會更顯著，美國FDA除許可使用在憂鬱症、失眠的病人，國內在2018年通過使用此療程，復健科則多使用在中風、腦傷病患的治療，而苗男除復健加上「重複經顱磁刺激」與媽媽的貼身照顧、情緒支持，因此復原狀況非常好。

治療師陳敬衡說，苗男每天很認真復健，現在也可緩步走跑步機，復健過程一流汗，媽媽就遞上衛生紙擦拭，看得出母子情深，看到苗男的進步，內心也很感動，畢竟協助患者做復健時，最開心的就是看到患者進步。

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