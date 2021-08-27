　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車禍昏迷指數3！男大生3個月後奇蹟清醒　他「站起來」母落淚

▲男大生車禍昏迷指數3經由醫院復健治療終於可以行走。（圖／常春醫院提供）

▲男大生車禍昏迷指數3經由醫院復健治療終於可以行走。（圖／常春醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

21歲的苗姓大一生，今年初騎車發生車禍昏迷指數3，裝葉克膜搶救，住院超過3個月，上個月坐輪椅由媽媽陪同入住員林市的常春醫院，積極進行復健，搭配「重複經顱磁刺激」治療腦傷，如今苗男恢復狀況良好，逐漸可以生活自理，苗母看他重新站起來，感動的哽咽直呼「兒子，你要趕快好起來」。

▲男大生車禍昏迷指數3經由醫院復健治療終於可以行走。（圖／常春醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗母看到兒子現在復原良好狀況，回想車禍當天接到醫院通知「他以後不會醒來了，家屬趕快來見一面」，仍然非常心疼。尤其今年4月後兒子轉到普通病房由她24小時照顧，但兒子歷經敗血症要隔離、身體電解質不平衡導致情緒無法控制，不只打她、打壞她的眼鏡，也打復健師，當時根本無法做復健，是一段人生最黑暗的時刻。

▲男大生車禍昏迷指數3經由醫院復健治療終於可以行走。（圖／常春醫院提供）

苗母坦言，當時根本不敢想像兒子還能復原站起來，自己也因照顧壓力大，快得憂鬱症，只能跟朋友哭訴，不知道這樣的日子要過多久？求神拜佛時，也感嘆「寧願這個事情發生在我身上就好，為什麼發生在他身上」，希望神佛保佑兒子趕快康復。

▲男大生車禍昏迷指數3經由醫院復健治療終於可以行走。（圖／常春醫院提供）

常春醫院復健科主任張勝閔說，患者入院時坐輪椅，由於大腦傷得很嚴重，動作控制很差，手部非常顫抖，安排語言治療、職能治療、物理治療，也進行「重複經顱磁刺激」，近一個月來已有明顯進步，可以從輪椅站起來，拿助行器行走約200公尺，也開始練習爬樓梯。

▲男大生車禍昏迷指數3經由醫院復健治療終於可以行走。（圖／常春醫院提供）

張勝閔說，「重複經顱磁刺激」是利用磁場的變化，刺激大腦，因為中風的病患，大腦就類似關機，藉此活化大腦，動作恢復上會更顯著，美國FDA除許可使用在憂鬱症、失眠的病人，國內在2018年通過使用此療程，復健科則多使用在中風、腦傷病患的治療，而苗男除復健加上「重複經顱磁刺激」與媽媽的貼身照顧、情緒支持，因此復原狀況非常好。

▲男大生車禍昏迷指數3經由醫院復健治療終於可以行走。（圖／常春醫院提供）

治療師陳敬衡說，苗男每天很認真復健，現在也可緩步走跑步機，復健過程一流汗，媽媽就遞上衛生紙擦拭，看得出母子情深，看到苗男的進步，內心也很感動，畢竟協助患者做復健時，最開心的就是看到患者進步。

打高端萬一死了…陸之駿曾說「向病毒獻祭」成首例通報死亡！

西班牙「寶寶粉」香水1450元→799元　香甜浪漫詢問度爆表

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
大馬路遛巨龜！　網療愈：阿嬤養的果然大
BNT明開放登記！　注意事項、副作用10大QA一次看
週五小確幸！　LINE五組貼圖限時免費下載
昏迷指數3！男大生3個月後奇蹟「站起來」　媽媽哭了
塔利班撿到黑鷹直升機！「不懂怎起飛」尷尬繞場一圈
連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠這招月領防揮霍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太久沒搭公車！「急按下車鈴」下秒糗大了　司機尬回1句千人長知識

明起開放登記！「3大主流疫苗」懶人包一次看　BNT保護力最猛

BNT疫苗明起首次開放登記！接種注意事項、副作用10大QA一次看

滿街雞排攤卻不見炸豬排！　老饕點出「3關鍵」：都市傳說

《人間條件七》7分鐘完售！緊急加開4場500張票　晚間7點開賣

LINE「老二貼圖」超羞！　網全激推：用過就回不去了

高雄養豬場「非法餵廚餘」！豬隻現況曝　陳其邁加碼飼料補貼堵破口

郵差忙到一半手寫「暖心提醒」　他超感動！網見1行字卻背脊發涼

車禍昏迷指數3！男大生3個月後奇蹟清醒　他「站起來」母落淚

逛好市多突宮縮！孕媽曝員工「超暖1舉動」：20年最害羞

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

短褲女沒看來車快跑衝刺過馬路　騎士群鬼步神閃：當妳光速俠？

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

太久沒搭公車！「急按下車鈴」下秒糗大了　司機尬回1句千人長知識

明起開放登記！「3大主流疫苗」懶人包一次看　BNT保護力最猛

BNT疫苗明起首次開放登記！接種注意事項、副作用10大QA一次看

滿街雞排攤卻不見炸豬排！　老饕點出「3關鍵」：都市傳說

《人間條件七》7分鐘完售！緊急加開4場500張票　晚間7點開賣

LINE「老二貼圖」超羞！　網全激推：用過就回不去了

高雄養豬場「非法餵廚餘」！豬隻現況曝　陳其邁加碼飼料補貼堵破口

郵差忙到一半手寫「暖心提醒」　他超感動！網見1行字卻背脊發涼

車禍昏迷指數3！男大生3個月後奇蹟清醒　他「站起來」母落淚

逛好市多突宮縮！孕媽曝員工「超暖1舉動」：20年最害羞

新人一出道就被「逼拍三級片」！　他揭演藝圈吸血內幕：等著賠錢

大學新鮮人「10萬有找」機車優惠統整！6代勁戰、JET SL你選誰

南韓流行「外翻式大捲髮」　看起來更隨性又充滿女人味

領終身俸富二代陽明山百坪別墅種大麻　「當兵當到瘋了」

陳時中「訂西裝」比喻買BNT　柯文哲：死800多人才發現冬天沒衣穿

台灣夜生活躍上國際　Ai Nightclub連續擠進百大夜店榜

整間醫院都是牠的哭聲！雪橇犬籠內「仰頭哀豪」　咒罵主人不見了

推廣外傘頂洲　蔡易餘提議設置「造型郵筒」促進觀光

飼主懷孕！愛笑歐告幸福4個月被退養　愛媽嘆：他們想要無毛環境

台東縣府花4200萬招待縣民一日遊　綠營批：施政隨意花錢故意

生活熱門新聞

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

BNT疫苗明起可登記！陳時中曝「80萬劑」留給10類人打

高端開打5天5死！新北47歲男胰臟癌接種2天後死亡

遭疑「幫蔡賴打假針」　護理師霸氣回應

爆4死「高端現停打聲浪」　專家怒：最愛的BNT若死亡是否也下架

最美人妻「出浴照」曝光！浴巾微微滑落了

台灣迪士尼頻道宣布關台！　網淚崩

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

Uber Eats系統當機！外送員跑2單爽賺5千獎金　

更多熱門

相關新聞

芳苑工廠惡火！老闆回現場搶滅「全身碳化」慘死

芳苑工廠惡火！老闆回現場搶滅「全身碳化」慘死

彰化芳苑鄉1家製作交通管制圍籬鐵皮屋工廠，凌晨發生火警，火勢猛烈一發不可收拾，陳姓負責人(37歲)原本與妻子及母親都已經逃出火場，沒想到陳男又衝進工廠內試圖要滅火，遲遲不見他跑出來，消防人員到場後拉起水線灌救，在廠內汽車停放處旁尋獲陳男趴臥在地上，已經呈現碳化明顯死亡。

打高端後4猝死　彰化「爽約劑」估1成開放預約

打高端後4猝死　彰化「爽約劑」估1成開放預約

這個地方也要發現金了！3.3萬人各發500元

這個地方也要發現金了！3.3萬人各發500元

販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

獨／縣府亂扣MIT越南火腿　老闆痛：烏龍斷生路

獨／縣府亂扣MIT越南火腿　老闆痛：烏龍斷生路

關鍵字：

彰化常青醫院葉克膜復健

讀者迴響

熱門新聞

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

趙麗穎第1個被鍘！「10條超硬限令」狠K粉絲追星

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面