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基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

張男殺害熟客後將屍塊至成羊肉爐。（圖／報系資料照）

▲張男殺害熟客後將屍塊至成羊肉爐。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

香港1985年曾發生震驚兩岸三地的「八仙飯店滅門案」，傳言歹徒把死者做成叉燒包出售，後來更被翻拍為電影。事實上，台灣近30年前也曾發生一起駭人聽聞的「人肉羊肉爐」慘案，當時在基隆經營餐廳的張姓男子，酒後和一名李姓常客起衝突，失手將對方打死，為了毀屍滅跡，竟將死者剁成肉塊，混在羊肉爐中讓客人吃下肚。

時間回溯到1999年，女子王金蘭向警方報案，指一名綽號「文煙」的男子過去常到男友張瀟漢經營的羊肉爐店用餐，7年前某天，對方與好友相約至店裡用餐慶生，接著前往KTV續攤，但他似乎喝得不過癮，後來又獨自返回羊肉爐店，嚷嚷著要繼續喝酒，但她發現文煙已喝得醉醺醺，便要客人趕快回家休息。

沒想到，文煙堅持不肯離去，還在店裡發起酒瘋，隨即和王女爆發爭執；衝突過程中，文煙推了王女一把，導致她重心不穩滾下樓梯，吵醒了正在休息的張瀟漢；張男見女友挨打，加上酒精催化，當場情緒失控，隨手抄起鐵棒朝老客人身上招呼，直到對方倒在地上動也不動才停手，嚇得王女躲在屏風後方不敢出聲。

經過一陣騷動，店裡突然陷入寂靜，接著竟傳來陣陣剁肉聲，王金蘭驚覺事態嚴重，鼓起勇氣上前查看，竟赫見張瀟漢把文煙拖到浴室，隨後拿出屠宰刀，像殺羊一般，一刀一刀把人給肢解，現場血跡斑斑，讓她當場嚇暈。事後，王女因害怕不敢聲張，卻不斷夢到死者要她幫忙申冤，最後不敵良心譴責，才決定說出真相。

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