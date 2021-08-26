貼紙封口也沒用！外送餐點被挖開「偷塞名片」　人妻怒喊不舒服

▲餐點被外送員偷撕開。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

外送員偷塞名片是想搭訕還是拉業績？一名人妻抱怨，昨天叫外送看到外送員在同一處停很久，還主動傳訊息關心，對方自稱是在加油，結果她領完餐點上樓後才得知真相，餐點竟然被挖出一個洞偷塞名片！

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，昨天心血來潮推著寶寶到社區中庭散步，順便等外送員送餐來，等了一段時間後從定位發現對方停在她家路口，遲遲沒有移動，她便主動傳訊息問對方是否找不到地址，結果外送員一收到訊息，「他馬上就恢復移動，不久就到了。」

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▲為了發名片竟挖開客人餐點。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



外送員抵達以後，看到原PO在門口等有點意外，「感覺上他有點心虛，眼神不敢看我」，並解釋自己剛剛是在加油才停那麼久，原PO也沒多想就拎著餐點上樓，結果回到家要拆開時發現紙袋雖然有貼紙封住開口，但邊邊硬是被扯出一個洞，「裡面被放了一張私人名片」，當下她十分傻眼，也覺得自己被騷擾，PO文問網友「你們收到這樣的餐點會檢舉嗎？」

網友怒批外送員，「餐點被開一個洞說真的有衛生上的疑慮感覺很不好」、「壓在旁邊也就算了，撕開人家餐點紙袋放進去真的有夠差勁」、「不管現在有沒有疫情，這樣不尊重別人又不衛生的行為絕對違規，肯定是檢舉」、「丟名片這種動作自以為可以拉生意，根本是在毀生意啊」、「是不是名片放進去的時候還拿了幾條薯條起來吃？」