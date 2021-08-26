三星摺疊雙機預購開紅盤！陳啟蒙歸功通路商、將擴大網路佈局

▲三星公開Galazy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G 旗艦雙機售價。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

台灣三星在公開Galaxy Z Fold3與Flip3 5G摺疊旗艦雙機限定版上市情報後，稍早宣布 5 分鐘內預購秒殺。而在稍早的「星機免費試用」及「Samsung Care+線上擴大服務」計畫上線活動當中，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪時透露，未來台灣三星線上電商的佈局與目標。

三星摺疊機預購反應與國外不同

三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，台灣三星原本預估Galaxy Z Flip3 5G vs Galaxy Z Fold3 5G 預購比例約為20%:80%，預估昨天公布售價後，台灣首月銷售比例可達40%：60%，至年底預估比例約為30%:70%。換句話說，台灣方面對於售價新台幣 56,888元起的 Galaxy Z Fold3 5G 反應相對熱烈。

▲三星在台Galazy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G 雙機預購反應與國外不同。（圖／記者洪聖壹攝）

陳啟蒙認為，這次預購狀況的成功，大致可以歸功於電信商與通路廠商的支持，像是電信商透過電信費率調降入手門檻降、通路門市投入相關的行銷資源，長期來看，通路對消費者誘因很高，除了預購期、上市期以外，接下來還有雙11、雙12等檔期，三星已經把相關配套做好。

現場有媒體詢問：「這樣一來首波購機的用戶優惠不就最少？」陳啟蒙則透露：「不同檔期會有不同的行銷活動還有促銷案，不過目前看來首波預購的用戶優惠是最好的。」

談到整體市場銷售狀況，陳啟蒙指出，今年 8 月因為父親節效應，台灣三星第一週業績同比成長 25%，第二週也只比第一週掉了大約 6%-7%，第三週恢復到 7 月水準，所以預估整體 8 月份對比 7 月有 10% 的成長，當然 7 月份也比 5、6 月疫情期間還要好上很多，整體下半年來看，各家廠商在投入拼 5G 的滲透率，加上電信商在 5G 方案的衝刺，另外是這次消費者對摺疊新機的期待，下半年看起來可望比去年活絡成長。

三星啟用120組摺疊雙機大全配免費試用計劃

記者觀察此次「星機免費試用計畫」，共計 8 月 28 日跟 9 月 1 日兩個梯次，大手筆提供約 120 套最新旗艦機 Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G、智慧手錶Galaxy Watch4 Classic以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds2的「玩星探索箱」給用戶嚐鮮，實際上網路預購狀況相當熱烈，台北地區的門市所有梯次預約名額已經額滿。

▲截至 8 月 26 中午12:00，台北門市已經無法預約。（圖／記者洪聖壹攝）

針對這次的「星機」免費試用計畫，陳啟蒙指出，這次除了Galaxy Z Fold3與Flip3 5G摺疊旗艦雙機，也加入 Galaxy Watch4 跟 Galaxy Buds 2，把整個生態放在組合裡面，消費者可以自己試著串連三星產品生態系，先體驗後溝買，不但可以讓三星粉絲搶先體驗到手機，也可以接觸到以前沒有用過三星手機產品的其他用戶。他對這次三星摺疊機產品相當有信心，所以想說讓消費者體驗看看、感受一下，一切眼見為憑。若消費者反應正向，會持續進行此計畫。未來也將視消費者回饋考慮其他機種的試用計畫。

▲開放「星機」免費試用計畫，除了三星粉絲，更要觸及非三星用戶。（圖／記者洪聖壹攝）

五大計畫擴大網路佈局、三星2022年衝刺 20% 網路銷售佔比

受到疫情影響，許多手機品牌像是小米、OPPO、vivo、Sony mobile等不約而同積極佈局線上電商。對此，三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙透露，目前三星在網路上的銷售佔比僅有 13%，三星在這一塊還有很大成長空間，目前已經積極著手規劃線上佈局，並分為以下幾個部分：

第一，三星商城從去年就開始優化介面，希望讓消費者不用透過多次跳轉，就能更直覺的方式了解產品、引導購買。

第二，三星從今年開始在網路商城就開始優化購買旅程，只要在商城下訂單，就能夠到便利商店取貨，目前合作的店家是萊爾富，未來也會持續擴張。

第三，三星觀察到網路的結構裡面累積點數的效應，因此與LINE合作，著重LINE Points回饋。

第四，針對三大電商，今年開始每週都會追蹤綜合效果，目前的規劃是在三大電商每個月都有不同的促銷活動，並且結合 One Samsung 的概念，嘗試讓手機、平板跟家電做不一樣的組合，與其他品牌做出差異化。

第五，考慮到網路的多元化發展，三星從這次的折疊機開始，統一集團線上商城活動，像是這次Galazy Z Fold3 5G、Z Flip3 5G 的發表會，在統一超商裡面的電視也都看得到直播，門市也有張貼相關海報，並且開放康是美、7-11預購。

▲三星行動與資訊事業部副總陳啟蒙公開5大網路佈局，目標2022年衝刺三星內部銷售佔比20%。（圖／記者洪聖壹攝）

而在此同時，日前宣布在三星商城與三星智慧館獨家販售的 Galaxy Z Fold3 5G Thom Browne限量版（售價99,888元）與 Galaxy Z Flip3 5G Thom Browne限量版（售價65,888元），自 8 月 26 日中午 12 點起預購 5 分鍾內，已經登記額滿。

▲在台灣售價接近10萬與6.6萬的限定版摺疊雙機於開放 5 分鐘內預約額滿。（圖／記者洪聖壹攝）

對此，陳啟蒙預期，未來期望透過以上措施能夠有效以線下帶動三星線上整體銷售的成長，他預估到 2021 年年底有 15% 銷售來自線上通路，預估到 2022 年希望能夠達成「線上20%、線下80%」的目標。