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抓到聯合國人員就海扁　塔利班施暴行徑曝光！承認女性外出不安全

▲▼塔利班戰士站在檢查哨站。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國內部安全文件指出，在塔利班奪取政權不久前，當地就已經發生多起威脅事件、聯合國辦公室遭洗劫、虐待職員等案件。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國及英國針對阿富汗機場發出威脅升高安全警示之際，外傳塔利班開始阻止西方人前往喀布爾機場。路透報導，就在22日這天，塔利班阻止攔截一名前往機場的阿富汗聯合國職員，在搜索車輛發現他的身分後，直接出手施暴，然而類似針對性事件早已發生數十起。

▲▼塔利班戰士站在檢查哨站。（圖／達志影像／美聯社）

依據路透社取得的聯合國內部安全文件，早在8月10日那時起，也就是塔利班奪取政權不久前，當地就發生多起遭到威脅、聯合國辦公室遭洗劫案、虐待職員等事件。

22日，塔利班阻止一名試圖前往喀布爾機場的阿富汗聯合國人員，在搜索車輛發現他的聯合國相關證件後，直接施暴。23日，有3名身分不明的男子拜訪另名聯合國男性人員的住處，在詢問男子兒子「父親在哪裡」之後，指責孩子說謊，直言「我們知道他的位置，也知道他在做什麼。」

塔利班目前尚未對此做出回應。聯合國則表示，對這份文件不予置評，「喀布爾當局負責聯合國人員及辦公場所的安全，我們在這方面與他們保持聯繫。」

▲▼ 塔利班成員在阿富汗首都喀布爾一處哨站站崗。（圖／達志影像／美聯社）

然而CNN報導，塔利班現已呼籲，女性如今應該暫時待在家中，因為組織成員現階段尚未經過相關訓練，承認她們在士兵面前並不安全。

依據塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）24日的說法，為了安全起見，女性不應該出去上班，「我們要求她們離開工作崗位一段時間，直到情況恢復正常為止，目前相關程序已到位，一旦宣布之後，就能回去上班。」

塔利班此前曾於1996年至2001年治理阿富汗，當時組織禁止婦女工作、獨自一人離家，強迫使用罩袍覆蓋全身。儘管塔利班如今堅稱，這次的治理將會更加溫和，但領導階層拒絕保證婦女權利不被剝奪，且如今已有許多女性已面臨暴力事件。

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